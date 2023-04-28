https://ria.ru/20230428/goszakupki-1868517854.html

Путин подписал закон об упрощении процедуры госзакупок

Путин подписал закон об упрощении процедуры госзакупок - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон об упрощении процедуры госзакупок

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:29

2023-04-28T16:29

2023-04-28T16:29

россия

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на совершенствование процедуры таких закупок, повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, экономию времени заказчиков.Документ повышает до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок и снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких закупок. А ценовой порог при проведении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронные площадки повышается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 миллионов рублей. Одновременно продлевается на один год (до 1 января 2025 года) возможность проведения строительных закупок "под ключ".Кроме того, заказчики получили возможность заключать контракт с участником конкурентной закупки, которому по ее итогам присвоен второй номер. Это будет возможно в случае расторжения контракта с победителем, который из-за обстоятельств непреодолимой силы не смог выполнить условия контракта, но при этом не попал в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закон также сокращает сроки согласования с ФАС России при заключении контракта с единственным поставщиком в целях экономии времени заказчиков.Помимо этого, заказчики смогут закупать специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать эквиваленты, если врачебная комиссия примет соответствующее решение. Перечень таких продуктов и медицинских изделий, а также порядок его формирования утверждается правительством РФ.Закон также разрешает до 31 декабря 2024 года не применять закон о контрактной системе в сфере госзакупок к отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг избирательными комиссиями, находящимися в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это связано с выборами в законодательные органы этих регионов.Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20230408/belorussiya-1864005454.html

https://ria.ru/20230420/psb-1866532235.html

https://ria.ru/20230330/elektronika-1861856360.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика