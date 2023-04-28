https://ria.ru/20230428/gosuslugi-1868542865.html
Иностранцы смогут извещать о прибытии в Россию через "Госуслуги"
Иностранцы смогут извещать о прибытии в Россию через "Госуслуги" - РИА Новости, 28.04.2023
Иностранцы смогут извещать о прибытии в Россию через "Госуслуги"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставит иностранцам, имеющим личный кабинет на портале госуслуг, право на предоставление уведомления РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:59
2023-04-28T16:59
2023-04-28T17:08
россия
владимир путин
госуслуги
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставит иностранцам, имеющим личный кабинет на портале госуслуг, право на предоставление уведомления о прибытии через него, в случае если принимающая сторона - гражданин РФ и собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на портале госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении своих детей, не достигших 18 лет, к такому уведомлению прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения. Также добавляется, что в случае, если иностранец, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, фактически проживает в помещении, которое заявлено в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию в качестве предполагаемого места пребывания, уведомление о своем прибытии в данное место пребывания может быть подано в орган миграционного учета лично иностранным гражданином. В случае заключения между иностранцем и принимающей стороной договора найма жилого помещения иностранный гражданин представляет в орган миграционного учета непосредственно – лично либо в электронной форме уведомление о своем прибытии в место пребывания и прибытии в это же место пребывания своих детей, не достигших возраста 18 лет, указанных в договоре найма жилого помещения. При этом к "уведомлению о прибытии иностранного гражданина в место пребывания прилагается копия договора найма жилого помещения, а также документы, подтверждающие родственные отношения в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении его детей, не достигших возраста 18 лет". Как отмечалось в пояснительной записке, уведомление о прибытии будет представляться иностранным гражданином, имеющим личный кабинет в информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (Единый портал) и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в орган миграционного учета в электронной форме при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает гражданин Российской Федерации - собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на Едином портале и зарегистрированный в ЕСИА. Кроме того, согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранного гражданина в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также через портал госуслуг.
https://ria.ru/20230420/povestki-1866614123.html
https://ria.ru/20230422/gosuslugi-1867040628.html
https://ria.ru/20230426/moshennik-1867757000.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, госуслуги, общество
Россия, Владимир Путин, Госуслуги, Общество
Иностранцы смогут извещать о прибытии в Россию через "Госуслуги"
Путин подписал закон об оповещении иностранцами о прибытии в Россию через "Госуслуги"
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, который предоставит иностранцам, имеющим личный кабинет на портале госуслуг, право на предоставление уведомления о прибытии через него, в случае если принимающая сторона - гражданин РФ и собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на портале госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении своих детей, не достигших 18 лет, к такому уведомлению прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения.
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Также добавляется, что в случае, если иностранец, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, фактически проживает в помещении, которое заявлено в ходатайстве о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию в качестве предполагаемого места пребывания, уведомление о своем прибытии в данное место пребывания может быть подано в орган миграционного учета лично иностранным гражданином.
В случае заключения между иностранцем и принимающей стороной договора найма жилого помещения иностранный гражданин представляет в орган миграционного учета непосредственно – лично либо в электронной форме уведомление о своем прибытии в место пребывания и прибытии в это же место пребывания своих детей, не достигших возраста 18 лет, указанных в договоре найма жилого помещения.
При этом к "уведомлению о прибытии иностранного гражданина в место пребывания прилагается копия договора найма жилого помещения, а также документы, подтверждающие родственные отношения в случае представления иностранным гражданином уведомления о прибытии в место пребывания в отношении его детей, не достигших возраста 18 лет".
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Как отмечалось в пояснительной записке, уведомление о прибытии будет представляться иностранным гражданином, имеющим личный кабинет в информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (Единый портал) и зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в орган миграционного учета в электронной форме при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает гражданин Российской Федерации - собственник данного жилого помещения, также имеющий личный кабинет на Едином портале и зарегистрированный в ЕСИА.
Кроме того, согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранного гражданина в предоставленном жилом помещении будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также через портал госуслуг.
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