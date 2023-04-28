https://ria.ru/20230428/gosoboronzakaz-1868538055.html

Путин подписал закон о снижении штрафов по гособоронзаказу

Путин подписал закон о снижении штрафов по гособоронзаказу - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о снижении штрафов по гособоронзаказу

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не связанных с... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:51

2023-04-28T16:51

2023-04-28T16:51

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не связанных с производством продукции, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Изменения вносятся в КоАП РФ. Законом исключается кратный административный штраф, налагаемый на исполнителя за включение в себестоимость производства продукции по гособоронзаказу затрат, не связанных с ее производством, за исключением случаев, повлекших получение излишнего дохода. При этом административный штраф в случае получения излишнего дохода свыше одного миллиона составит от 3 до 5 миллионов рублей. Излишний доход - разница между доходом, полученным в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без таких незаконных действий.

https://ria.ru/20230427/roskosmos-1868162038.html

https://ria.ru/20230427/gosoboronzakaz-1868143903.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин