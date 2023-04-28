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Путин подписал закон о снижении штрафов по гособоронзаказу - РИА Новости, 28.04.2023
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16:51 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/gosoboronzakaz-1868538055.html
Путин подписал закон о снижении штрафов по гособоронзаказу
Путин подписал закон о снижении штрафов по гособоронзаказу - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о снижении штрафов по гособоронзаказу
Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не связанных с... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:51
2023-04-28T16:51
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не связанных с производством продукции, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Изменения вносятся в КоАП РФ. Законом исключается кратный административный штраф, налагаемый на исполнителя за включение в себестоимость производства продукции по гособоронзаказу затрат, не связанных с ее производством, за исключением случаев, повлекших получение излишнего дохода. При этом административный штраф в случае получения излишнего дохода свыше одного миллиона составит от 3 до 5 миллионов рублей. Излишний доход - разница между доходом, полученным в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без таких незаконных действий.
https://ria.ru/20230427/roskosmos-1868162038.html
https://ria.ru/20230427/gosoboronzakaz-1868143903.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о снижении штрафов по гособоронзаказу

Путин подписал закон о снижении штрафов для головного исполнителя гособоронзаказа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не связанных с производством продукции, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения вносятся в КоАП РФ. Законом исключается кратный административный штраф, налагаемый на исполнителя за включение в себестоимость производства продукции по гособоронзаказу затрат, не связанных с ее производством, за исключением случаев, повлекших получение излишнего дохода.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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27 апреля, 15:17
При этом административный штраф в случае получения излишнего дохода свыше одного миллиона составит от 3 до 5 миллионов рублей.
Излишний доход - разница между доходом, полученным в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без таких незаконных действий.
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