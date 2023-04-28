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Суд в Москве арестовал четвертого за неделю россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 28.04.2023
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13:30 28.04.2023 (обновлено: 13:35 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/gosizmena-1868442063.html
Суд в Москве арестовал четвертого за неделю россиянина по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал четвертого за неделю россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 28.04.2023
Суд в Москве арестовал четвертого за неделю россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Бойко за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:30
2023-04-28T13:35
москва
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Бойко за госизмену, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Бойко Е.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Ему вменяется статья 275 УК РФ (госизмена). Дело маркировано грифом секретно, фабула не разглашается.На этой неделе Лефортовский суд арестовал по данной статье фигурантов по фамилии Довгань и Расулов и определил место в СИЗО Слободчиковой, которая, по всей видимости, была ранее взята под стражу в регионе, а затем доставлена в Москву.
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html
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москва, россия
Москва, Россия
Суд в Москве арестовал четвертого за неделю россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд в Москве арестовал россиянина Бойко по делу о госизмене

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Бойко за госизмену, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Бойко Е.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ему вменяется статья 275 УК РФ (госизмена). Дело маркировано грифом секретно, фабула не разглашается.
На этой неделе Лефортовский суд арестовал по данной статье фигурантов по фамилии Довгань и Расулов и определил место в СИЗО Слободчиковой, которая, по всей видимости, была ранее взята под стражу в регионе, а затем доставлена в Москву.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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