https://ria.ru/20230428/gosizmena-1868442063.html

Суд в Москве арестовал четвертого за неделю россиянина по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал четвертого за неделю россиянина по делу о госизмене - РИА Новости, 28.04.2023

Суд в Москве арестовал четвертого за неделю россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Бойко за госизмену, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:30

2023-04-28T13:30

2023-04-28T13:35

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Бойко за госизмену, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Бойко Е.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Ему вменяется статья 275 УК РФ (госизмена). Дело маркировано грифом секретно, фабула не разглашается.На этой неделе Лефортовский суд арестовал по данной статье фигурантов по фамилии Довгань и Расулов и определил место в СИЗО Слободчиковой, которая, по всей видимости, была ранее взята под стражу в регионе, а затем доставлена в Москву.

https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html

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