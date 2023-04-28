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Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/gorlovka-1868329023.html
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
Украинские войска в 7.35 мск выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:52
2023-04-28T07:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 мск выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868311841.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку тремя снарядами натовского калибра

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 мск выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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