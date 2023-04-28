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Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
Украинские войска в 7.35 мск выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T07:52
2023-04-28T07:52
2023-04-28T07:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 7.35 мск выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868311841.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку тремя снарядами натовского калибра