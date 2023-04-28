https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html

Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области

Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области - РИА Новости, 28.04.2023

Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области

Памятная доска Герою России Василию Клещенко, погибшему в ходе специальной военной операции, открыта в пятницу в школе №5 города Торжка Тверской области,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:53

2023-04-28T16:53

2023-04-28T16:53

тверская область

россия

тверская область

игорь руденя

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спецоперация

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ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Памятная доска Герою России Василию Клещенко, погибшему в ходе специальной военной операции, открыта в пятницу в школе №5 города Торжка Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.На церемонии присутствовали вдова Героя России Наталья Клещенко, члены его семьи, представители правительства Тверской области, духовенства, военнослужащие, школьники и юнармейцы."Подвиг Василия Клещенко в ходе специальной военной операции навечно вписан в историю военно-воздушных сил России, в летопись славы Тверской области. Уверен, что педагоги и учащиеся школы, носящей имя Василия Петровича, продолжат выдающиеся традиции патриотизма, верного и беззаветного служения Родине", - отмечено в обращении губернатора региона Игоря Рудени к участникам церемонии открытия памятной доски.Клещенко прошел путь от летчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ в Торжке Тверской области. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине в 2022 году.Полковник Клещенко был награжден медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями министерства обороны РФ. Указом президента РФ от 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).В прошлом году по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени имя Героя России Василия Клещенко было присвоено школе №5 Торжка, а также улице, где расположен 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава минобороны России, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221101/kleschenko-1828500166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, тверская область, игорь руденя, сво, спецоперация