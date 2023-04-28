Рейтинг@Mail.ru
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:53 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области - РИА Новости, 28.04.2023
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области
Памятная доска Герою России Василию Клещенко, погибшему в ходе специальной военной операции, открыта в пятницу в школе №5 города Торжка Тверской области,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:53
2023-04-28T16:53
тверская область
россия
тверская область
игорь руденя
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868536340_0:71:1300:802_1920x0_80_0_0_113d1eae10df979386edc8acd2e78b10.jpg
ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Памятная доска Герою России Василию Клещенко, погибшему в ходе специальной военной операции, открыта в пятницу в школе №5 города Торжка Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.На церемонии присутствовали вдова Героя России Наталья Клещенко, члены его семьи, представители правительства Тверской области, духовенства, военнослужащие, школьники и юнармейцы."Подвиг Василия Клещенко в ходе специальной военной операции навечно вписан в историю военно-воздушных сил России, в летопись славы Тверской области. Уверен, что педагоги и учащиеся школы, носящей имя Василия Петровича, продолжат выдающиеся традиции патриотизма, верного и беззаветного служения Родине", - отмечено в обращении губернатора региона Игоря Рудени к участникам церемонии открытия памятной доски.Клещенко прошел путь от летчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ в Торжке Тверской области. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине в 2022 году.Полковник Клещенко был награжден медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями министерства обороны РФ. Указом президента РФ от 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).В прошлом году по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени имя Героя России Василия Клещенко было присвоено школе №5 Торжка, а также улице, где расположен 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава минобороны России, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221101/kleschenko-1828500166.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868536340_0:0:1173:880_1920x0_80_0_0_369db171e8865484419c86a5c64304f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тверская область, игорь руденя, сво, спецоперация
Тверская область, Россия, Тверская область, Игорь Руденя, СВО, Спецоперация

Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области

© Фото : правительство Тверской областиПамятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : правительство Тверской области
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Памятная доска Герою России Василию Клещенко, погибшему в ходе специальной военной операции, открыта в пятницу в школе №5 города Торжка Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На церемонии присутствовали вдова Героя России Наталья Клещенко, члены его семьи, представители правительства Тверской области, духовенства, военнослужащие, школьники и юнармейцы.
"Подвиг Василия Клещенко в ходе специальной военной операции навечно вписан в историю военно-воздушных сил России, в летопись славы Тверской области. Уверен, что педагоги и учащиеся школы, носящей имя Василия Петровича, продолжат выдающиеся традиции патриотизма, верного и беззаветного служения Родине", - отмечено в обращении губернатора региона Игоря Рудени к участникам церемонии открытия памятной доски.
Клещенко прошел путь от летчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава министерства обороны РФ в Торжке Тверской области. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине в 2022 году.
Полковник Клещенко был награжден медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями министерства обороны РФ. Указом президента РФ от 6 августа 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
В прошлом году по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени имя Героя России Василия Клещенко было присвоено школе №5 Торжка, а также улице, где расположен 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава минобороны России, пояснили в пресс-службе.
Город Торжок - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Улицу в Торжке назовут в честь Героя России Василия Клещенко
1 ноября 2022, 19:38
 
Тверская областьРоссияТверская областьИгорь РуденяСВОСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала