Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки
Вятские бойцы в зоне СВО получили газету "Кировская правда" с письмами от земляков
© Фото : официальный телеграм-канал правительства Кировской областиВятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки
Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Спецвыпуск газеты "Кировская правда" с письмами от земляков со словами поддержки вручили кировским военнослужащим в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Подарок с родины бойцам привезла делегация Кировской области, в которую вошли члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, творческий коллектив.
"Во время встречи с кировскими бойцами, проходящими службу в ЛНР, ребятам передали специальный выпуск официальной газеты правительства Кировской области "Кировская правда", отпечатанный тиражом 1 000 экземпляров. Необычный газетный номер издан по поручению губернатора Александра Соколова и посвящен предстоящему Дню Победы", - говорится в сообщении.
На страницах спецвыпуска размещены поздравление главы региона с 9 Мая, подборка информации о комплексе мер поддержки, предусмотренных в Кировской области для военнослужащих и их семей, рассказ о работе благотворительного фонда "За Вятку!" (раньше город Киров назывался Вятка – ред.), о жителях региона, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Отдельная рубрика посвящена маршалам Советского Союза – уроженцам вятской земли Ивану Коневу, Леониду Говорову, Константину Вершинину, Сергею Соколову.
"Конечно, на страницах газеты нашлось место для вестей из районов области – Подосиновца, Опарино, Даровского, Котельнича, Ленинского, Оричей, Яранска, Санчурска... Опубликованы в спецвыпуске и письма бойцам от земляков со словами поддержки и благодарности, а также напутствия от ветеранов Великой Отечественной войны сегодняшним защитникам Отечества", - подчеркивается в сообщении.
Военнослужащие поблагодарили за "привет" с малой родины, преодолевший почти 2 тысячи километров, и протянувший живую связь с земляками.