https://ria.ru/20230428/gazeta-1868475300.html

Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки

Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки - РИА Новости, 28.04.2023

Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки

Спецвыпуск газеты "Кировская правда" с письмами от земляков со словами поддержки вручили кировским военнослужащим в Луганской Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:44

2023-04-28T14:44

2023-04-28T14:44

кировская область

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Спецвыпуск газеты "Кировская правда" с письмами от земляков со словами поддержки вручили кировским военнослужащим в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Подарок с родины бойцам привезла делегация Кировской области, в которую вошли члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, творческий коллектив. "Во время встречи с кировскими бойцами, проходящими службу в ЛНР, ребятам передали специальный выпуск официальной газеты правительства Кировской области "Кировская правда", отпечатанный тиражом 1 000 экземпляров. Необычный газетный номер издан по поручению губернатора Александра Соколова и посвящен предстоящему Дню Победы", - говорится в сообщении. На страницах спецвыпуска размещены поздравление главы региона с 9 Мая, подборка информации о комплексе мер поддержки, предусмотренных в Кировской области для военнослужащих и их семей, рассказ о работе благотворительного фонда "За Вятку!" (раньше город Киров назывался Вятка – ред.), о жителях региона, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Отдельная рубрика посвящена маршалам Советского Союза – уроженцам вятской земли Ивану Коневу, Леониду Говорову, Константину Вершинину, Сергею Соколову. "Конечно, на страницах газеты нашлось место для вестей из районов области – Подосиновца, Опарино, Даровского, Котельнича, Ленинского, Оричей, Яранска, Санчурска... Опубликованы в спецвыпуске и письма бойцам от земляков со словами поддержки и благодарности, а также напутствия от ветеранов Великой Отечественной войны сегодняшним защитникам Отечества", - подчеркивается в сообщении. Военнослужащие поблагодарили за "привет" с малой родины, преодолевший почти 2 тысячи километров, и протянувший живую связь с земляками.

https://ria.ru/20230425/remont-1867482843.html

https://ria.ru/20230418/artisty-1866056872.html

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кировская область, александр соколов (глава кировской области), россия