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Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки - РИА Новости, 28.04.2023
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Кировская область
Кировская область
 
14:44 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/gazeta-1868475300.html
Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки
Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки - РИА Новости, 28.04.2023
Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки
Спецвыпуск газеты "Кировская правда" с письмами от земляков со словами поддержки вручили кировским военнослужащим в Луганской Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:44
2023-04-28T14:44
кировская область
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Спецвыпуск газеты "Кировская правда" с письмами от земляков со словами поддержки вручили кировским военнослужащим в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Подарок с родины бойцам привезла делегация Кировской области, в которую вошли члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, творческий коллектив. "Во время встречи с кировскими бойцами, проходящими службу в ЛНР, ребятам передали специальный выпуск официальной газеты правительства Кировской области "Кировская правда", отпечатанный тиражом 1 000 экземпляров. Необычный газетный номер издан по поручению губернатора Александра Соколова и посвящен предстоящему Дню Победы", - говорится в сообщении. На страницах спецвыпуска размещены поздравление главы региона с 9 Мая, подборка информации о комплексе мер поддержки, предусмотренных в Кировской области для военнослужащих и их семей, рассказ о работе благотворительного фонда "За Вятку!" (раньше город Киров назывался Вятка – ред.), о жителях региона, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Отдельная рубрика посвящена маршалам Советского Союза – уроженцам вятской земли Ивану Коневу, Леониду Говорову, Константину Вершинину, Сергею Соколову. "Конечно, на страницах газеты нашлось место для вестей из районов области – Подосиновца, Опарино, Даровского, Котельнича, Ленинского, Оричей, Яранска, Санчурска... Опубликованы в спецвыпуске и письма бойцам от земляков со словами поддержки и благодарности, а также напутствия от ветеранов Великой Отечественной войны сегодняшним защитникам Отечества", - подчеркивается в сообщении. Военнослужащие поблагодарили за "привет" с малой родины, преодолевший почти 2 тысячи километров, и протянувший живую связь с земляками.
https://ria.ru/20230425/remont-1867482843.html
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кировская область, александр соколов (глава кировской области), россия
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области), Россия
Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки

Вятские бойцы в зоне СВО получили газету "Кировская правда" с письмами от земляков

© Фото : официальный телеграм-канал правительства Кировской областиВятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки
Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : официальный телеграм-канал правительства Кировской области
Вятские бойцы в зоне СВО получили газету со словами поддержки
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Спецвыпуск газеты "Кировская правда" с письмами от земляков со словами поддержки вручили кировским военнослужащим в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Подарок с родины бойцам привезла делегация Кировской области, в которую вошли члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, творческий коллектив.
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"Во время встречи с кировскими бойцами, проходящими службу в ЛНР, ребятам передали специальный выпуск официальной газеты правительства Кировской области "Кировская правда", отпечатанный тиражом 1 000 экземпляров. Необычный газетный номер издан по поручению губернатора Александра Соколова и посвящен предстоящему Дню Победы", - говорится в сообщении.
На страницах спецвыпуска размещены поздравление главы региона с 9 Мая, подборка информации о комплексе мер поддержки, предусмотренных в Кировской области для военнослужащих и их семей, рассказ о работе благотворительного фонда "За Вятку!" (раньше город Киров назывался Вятка – ред.), о жителях региона, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Отдельная рубрика посвящена маршалам Советского Союза – уроженцам вятской земли Ивану Коневу, Леониду Говорову, Константину Вершинину, Сергею Соколову.
"Конечно, на страницах газеты нашлось место для вестей из районов области – Подосиновца, Опарино, Даровского, Котельнича, Ленинского, Оричей, Яранска, Санчурска... Опубликованы в спецвыпуске и письма бойцам от земляков со словами поддержки и благодарности, а также напутствия от ветеранов Великой Отечественной войны сегодняшним защитникам Отечества", - подчеркивается в сообщении.
Военнослужащие поблагодарили за "привет" с малой родины, преодолевший почти 2 тысячи километров, и протянувший живую связь с земляками.
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