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В OMV заявили о поставках "Газпромом" всех законтрактованных объемов газа - РИА Новости, 28.04.2023
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11:35 28.04.2023 (обновлено: 12:40 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/gaz-1868394433.html
В OMV заявили о поставках "Газпромом" всех законтрактованных объемов газа
В OMV заявили о поставках "Газпромом" всех законтрактованных объемов газа - РИА Новости, 28.04.2023
В OMV заявили о поставках "Газпромом" всех законтрактованных объемов газа
"Газпром" в настоящий момент поставляет OMV 100% законтрактованных объемов газа, сообщил топ-менеджер австрийской компании. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:35
2023-04-28T12:40
экономика
газпром
omv
природный газ
россия
австрия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Газпром" в настоящий момент поставляет OMV 100% законтрактованных объемов газа, сообщил топ-менеджер австрийской компании.Он отметил, что до января 2023 года поставки были нестабильные, но в конце января ситуация существенно изменилась. "Но, как я уже сказал, мы выстроили обширную систему, которая позволяет нам иметь доступ к другим источникам поставок", - добавил топ-менеджер.По его словам, в рамках санкций ЕС компания OMV перестала покупать для своих НПЗ российскую нефть, поставляемую танкерами в Европу, а также исключила российские нефтепродукты из своего портфеля. При этом на вопрос о том, как долго компания намерена покупать российский трубопроводный газ, представитель компании заметил: "Российский газ не находится под какими-либо законодательными ограничениями, и при этом у нас есть существующие контракты. Поэтому пока "Газпром" поставляет газ, мы обязаны брать".В начале сентября 2022 года OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и вывода из строя после аварии. В конце октября поставки российского газа выросли до 65%. В начале февраля 2023 года OMV говорила, что не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, а поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100%.OMV – одна из крупнейших в Австрии компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20230427/evrokolkhoz-1867989383.html
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экономика, газпром, omv, природный газ, россия, австрия, европа
Экономика, Газпром, OMV, Природный газ, Россия, Австрия, Европа
В OMV заявили о поставках "Газпромом" всех законтрактованных объемов газа

Австрийская OMV заявила, что "Газпром" поставляет сто процентов законтрактованных объемов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Газпром" в настоящий момент поставляет OMV 100% законтрактованных объемов газа, сообщил топ-менеджер австрийской компании.
«
"В настоящее время "Газпром" поставляет 100% законтрактованных объемов", - сказал представитель OMV в ходе пресс-конференции по итогам первого квартала 2023 года.
Он отметил, что до января 2023 года поставки были нестабильные, но в конце января ситуация существенно изменилась. "Но, как я уже сказал, мы выстроили обширную систему, которая позволяет нам иметь доступ к другим источникам поставок", - добавил топ-менеджер.
По его словам, в рамках санкций ЕС компания OMV перестала покупать для своих НПЗ российскую нефть, поставляемую танкерами в Европу, а также исключила российские нефтепродукты из своего портфеля. При этом на вопрос о том, как долго компания намерена покупать российский трубопроводный газ, представитель компании заметил: "Российский газ не находится под какими-либо законодательными ограничениями, и при этом у нас есть существующие контракты. Поэтому пока "Газпром" поставляет газ, мы обязаны брать".
В начале сентября 2022 года OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и вывода из строя после аварии. В конце октября поставки российского газа выросли до 65%. В начале февраля 2023 года OMV говорила, что не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, а поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100%.
OMV – одна из крупнейших в Австрии компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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