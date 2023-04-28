В OMV заявили о поставках "Газпромом" всех законтрактованных объемов газа
Австрийская OMV заявила, что "Газпром" поставляет сто процентов законтрактованных объемов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. "Газпром" в настоящий момент поставляет OMV 100% законтрактованных объемов газа, сообщил топ-менеджер австрийской компании.
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"В настоящее время "Газпром" поставляет 100% законтрактованных объемов", - сказал представитель OMV в ходе пресс-конференции по итогам первого квартала 2023 года.
Он отметил, что до января 2023 года поставки были нестабильные, но в конце января ситуация существенно изменилась. "Но, как я уже сказал, мы выстроили обширную систему, которая позволяет нам иметь доступ к другим источникам поставок", - добавил топ-менеджер.
По его словам, в рамках санкций ЕС компания OMV перестала покупать для своих НПЗ российскую нефть, поставляемую танкерами в Европу, а также исключила российские нефтепродукты из своего портфеля. При этом на вопрос о том, как долго компания намерена покупать российский трубопроводный газ, представитель компании заметил: "Российский газ не находится под какими-либо законодательными ограничениями, и при этом у нас есть существующие контракты. Поэтому пока "Газпром" поставляет газ, мы обязаны брать".
В начале сентября 2022 года OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и вывода из строя после аварии. В конце октября поставки российского газа выросли до 65%. В начале февраля 2023 года OMV говорила, что не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, а поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100%.
OMV – одна из крупнейших в Австрии компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.