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Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России - РИА Новости, 28.04.2023
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12:20 28.04.2023 (обновлено: 12:21 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/garantii-1868414258.html
Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России
Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России - РИА Новости, 28.04.2023
Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России
Для получения большинства социальных гарантий в России необходимо иметь российское гражданство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:20
2023-04-28T12:21
общество
россия
украина
донецкая народная республика
антон котяков
владимир путин
донецкая область
луганская народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Для получения большинства социальных гарантий в России необходимо иметь российское гражданство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также проживавшие в Херсонской и Запорожской областях будут считаться в РФ иностранцами при соблюдении ряда условий.
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россия
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общество, россия, украина, донецкая народная республика, антон котяков, владимир путин, донецкая область, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Общество, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Антон Котяков, Владимир Путин, Донецкая область, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России

Котяков: для получения большинства соцгарантий в России необходимо иметь ее гражданство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Для получения большинства социальных гарантий в России необходимо иметь российское гражданство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также проживавшие в Херсонской и Запорожской областях будут считаться в РФ иностранцами при соблюдении ряда условий.
«
"У нас большинство социальных гарантий определено исходя из необходимости получения российского гражданства", - сказал Котяков журналистам, комментируя указ президента.
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ОбществоРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАнтон КотяковВладимир ПутинДонецкая областьЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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