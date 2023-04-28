https://ria.ru/20230428/garantii-1868414258.html
Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России
Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России - РИА Новости, 28.04.2023
Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России
Для получения большинства социальных гарантий в России необходимо иметь российское гражданство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:20
2023-04-28T12:20
2023-04-28T12:21
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Для получения большинства социальных гарантий в России необходимо иметь российское гражданство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также проживавшие в Херсонской и Запорожской областях будут считаться в РФ иностранцами при соблюдении ряда условий.
https://ria.ru/20230427/grazhdanstvo-1868255389.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России
Котяков: для получения большинства соцгарантий в России необходимо иметь ее гражданство