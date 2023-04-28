https://ria.ru/20230428/garantii-1868414258.html

Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России

Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России - РИА Новости, 28.04.2023

Минтруд назвал условие для получения большинства соцгарантий в России

Для получения большинства социальных гарантий в России необходимо иметь российское гражданство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:20

2023-04-28T12:20

2023-04-28T12:21

общество

россия

украина

донецкая народная республика

антон котяков

владимир путин

донецкая область

луганская народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Для получения большинства социальных гарантий в России необходимо иметь российское гражданство, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также проживавшие в Херсонской и Запорожской областях будут считаться в РФ иностранцами при соблюдении ряда условий.

https://ria.ru/20230427/grazhdanstvo-1868255389.html

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донецкая область

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, донецкая народная республика, антон котяков, владимир путин, донецкая область, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область