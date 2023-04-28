https://ria.ru/20230428/gagarina-1868467958.html
Полина Гагарина выпустила главный хит лета
Полина Гагарина выпустила главный хит лета - РИА Новости, 28.04.2023
Полина Гагарина выпустила главный хит лета
Полина Гагарина выпустила главный хит лета "Солнце взойдет". Она поделилась треком на своем YouTube-канале. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:00
2023-04-28T15:00
2023-04-28T15:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Полина Гагарина выпустила главный хит лета "Солнце взойдет". Она поделилась треком на своем YouTube-канале. В танцевальной композиции о любви исполнительница рассказывает о верности и новом этапе в жизни. Трек сопровождает анимационный видеоряд с цветами, луной и пляжем. Слушатели неоднозначно восприняли новую песню Гагариной. Одни раскритиковали ее. Другие восхитились треком. Одной из последних композиций исполнительницы стала "Бабочки", которую она выпустила около четырех месяцев назад. За это время песня собрала более 4,5 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20230329/gagarina-1861618669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полина гагарина, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Полина Гагарина, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Полина Гагарина выпустила главный хит лета
Певица Полина Гагарина выпустила главный хит лета "Солнце взойдет"
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Полина Гагарина выпустила главный хит лета "Солнце взойдет". Она поделилась
треком на своем YouTube-канале.
В танцевальной композиции о любви исполнительница рассказывает о верности и новом этапе в жизни. Трек сопровождает анимационный видеоряд с цветами, луной и пляжем.
Слушатели неоднозначно восприняли новую песню Гагариной. Одни раскритиковали ее.
«
"Куплеты – огонь. А припевы так себе", "На любителя, хоть я и истинный фанат Полины", "Слабо!" – отреагировали подписчики.
Другие восхитились треком.
«
"Поздравляю с премьерой прекрасной, радужной и светлой песни!", "Крутой летний трек! Веселый, позитивный, вдохновляющий!", "Знаю, подо что зажигать летом буду!", "Очень красиво!" – высказались поклонники певицы.
Одной из последних композиций исполнительницы стала "Бабочки", которую она выпустила около четырех месяцев назад. За это время песня собрала более 4,5 миллионов просмотров.
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