https://ria.ru/20230428/gagarina-1868467958.html

Полина Гагарина выпустила главный хит лета

Полина Гагарина выпустила главный хит лета - РИА Новости, 28.04.2023

Полина Гагарина выпустила главный хит лета

Полина Гагарина выпустила главный хит лета "Солнце взойдет". Она поделилась треком на своем YouTube-канале. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:00

2023-04-28T15:00

2023-04-28T15:00

шоубиз

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Полина Гагарина выпустила главный хит лета "Солнце взойдет". Она поделилась треком на своем YouTube-канале. В танцевальной композиции о любви исполнительница рассказывает о верности и новом этапе в жизни. Трек сопровождает анимационный видеоряд с цветами, луной и пляжем. Слушатели неоднозначно восприняли новую песню Гагариной. Одни раскритиковали ее. Другие восхитились треком. Одной из последних композиций исполнительницы стала "Бабочки", которую она выпустила около четырех месяцев назад. За это время песня собрала более 4,5 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20230329/gagarina-1861618669.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

полина гагарина, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса