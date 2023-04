https://ria.ru/20230428/fotoforum-1868450513.html

Фотофорум Nature Photo Talks 2023 привлек 1600 участников

Фотофорум Nature Photo Talks 2023 привлек 1600 участников - РИА Новости, 28.04.2023

Фотофорум Nature Photo Talks 2023 привлек 1600 участников

16 апреля в Москве состоялся крупнейший в России форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks, организованный Nature Photo Team совместно с Союзом... РИА Новости, 28.04.2023

МОСКВА, 28 апр - Пресс-служба форума Nature Photo Talks. 16 апреля в Москве состоялся крупнейший в России форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks, организованный Nature Photo Team совместно с Союзом фотографов дикой природы и научно-познавательным проектом "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!" медиагруппы "Красный квадрат".Гости форума смогли увидеть потрясающие снимки на огромном экране, послушать захватывающие истории о путешествиях, найти единомышленников и вдохновиться на создание собственных фотошедевров.Спикерами стали опытные фотографы — победители, финалисты и члены жюри таких престижных фотоконкурсов, как Nature Photographer of the Year, Golden Turtle, GDT, Underwater Photographer of the Year, National Geographic Russia, Sony Awards и многих других. Открыл мероприятие Константин Шамин с лекцией об использовании нейросетей в работе фотографа: экскурсом по возможностям искусственного интеллекта и советами, как с ним подружиться. Елена Лисейкина рассказала про фотогеничные локации недалеко от Москвы, поделилась картой локаций и авторским методом поиска живописных мест. Дмитрий Голубев посвятил свой рассказ основам съемки птиц в средней полосе. Слушатели узнали, с чего начать, и как получить хороший результат. Кирилл Уютнов и Андрей Грачев - известные путешественники по России, которые объездили самые далекие ее уголки, устроили настоящий баттл за выбор самой интересной локации. Завершила день Юлия Втюрина, которая рассказала об эстетике, внимательности и творчестве.На протяжении всего мероприятия Nature Photo Talks разыгрывали призы от партнеров, в конкурсе мог принять участие любой желающий. Также на форуме был организован бесплатный тест-драйв современной фототехники, бесплатная чистка камер и специальные скидки эксклюзивно для участников.Знаковым событием форума стала презентация II тома альбома "Объекты всемирного природного наследия. Россия" и автограф-сессия с создателями. В эксклюзивном издании — работы 60 авторов из 6 удивительных мест России.Nature Photo Talks — ежегодное событие, которое масштабируется с каждым годом: на этот раз форум фотографии дикой природы привлек 1600 участников. Форум стал третьим совместным проектом Nature Photo Team, медиагруппы "Красный квадрат" и научно-познавательного проекта "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

2023

