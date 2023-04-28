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Фотофорум Nature Photo Talks 2023 привлек 1600 участников - РИА Новости, 28.04.2023
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Фотофорум Nature Photo Talks 2023 привлек 1600 участников
Фотофорум Nature Photo Talks 2023 привлек 1600 участников - РИА Новости, 28.04.2023
Фотофорум Nature Photo Talks 2023 привлек 1600 участников
16 апреля в Москве состоялся крупнейший в России форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks, организованный Nature Photo Team совместно с Союзом... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:54
2023-04-28T13:54
пресс-релизы
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МОСКВА, 28 апр - Пресс-служба форума Nature Photo Talks. 16 апреля в Москве состоялся крупнейший в России форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks, организованный Nature Photo Team совместно с Союзом фотографов дикой природы и научно-познавательным проектом "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!" медиагруппы "Красный квадрат".Гости форума смогли увидеть потрясающие снимки на огромном экране, послушать захватывающие истории о путешествиях, найти единомышленников и вдохновиться на создание собственных фотошедевров.Спикерами стали опытные фотографы — победители, финалисты и члены жюри таких престижных фотоконкурсов, как Nature Photographer of the Year, Golden Turtle, GDT, Underwater Photographer of the Year, National Geographic Russia, Sony Awards и многих других. Открыл мероприятие Константин Шамин с лекцией об использовании нейросетей в работе фотографа: экскурсом по возможностям искусственного интеллекта и советами, как с ним подружиться. Елена Лисейкина рассказала про фотогеничные локации недалеко от Москвы, поделилась картой локаций и авторским методом поиска живописных мест. Дмитрий Голубев посвятил свой рассказ основам съемки птиц в средней полосе. Слушатели узнали, с чего начать, и как получить хороший результат. Кирилл Уютнов и Андрей Грачев - известные путешественники по России, которые объездили самые далекие ее уголки, устроили настоящий баттл за выбор самой интересной локации. Завершила день Юлия Втюрина, которая рассказала об эстетике, внимательности и творчестве.На протяжении всего мероприятия Nature Photo Talks разыгрывали призы от партнеров, в конкурсе мог принять участие любой желающий. Также на форуме был организован бесплатный тест-драйв современной фототехники, бесплатная чистка камер и специальные скидки эксклюзивно для участников.Знаковым событием форума стала презентация II тома альбома "Объекты всемирного природного наследия. Россия" и автограф-сессия с создателями. В эксклюзивном издании — работы 60 авторов из 6 удивительных мест России.Nature Photo Talks — ежегодное событие, которое масштабируется с каждым годом: на этот раз форум фотографии дикой природы привлек 1600 участников. Форум стал третьим совместным проектом Nature Photo Team, медиагруппы "Красный квадрат" и научно-познавательного проекта "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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Алёна Пава
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Фотофорум Nature Photo Talks 2023 привлек 1600 участников

© Фото : пресс-служба форума Nature Photo TalksФорум фотографии дикой природы Nature Photo Talk
Форум фотографии дикой природы Nature Photo Talk - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : пресс-служба форума Nature Photo Talks
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - Пресс-служба форума Nature Photo Talks. 16 апреля в Москве состоялся крупнейший в России форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks, организованный Nature Photo Team совместно с Союзом фотографов дикой природы и научно-познавательным проектом "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!" медиагруппы "Красный квадрат".
Гости форума смогли увидеть потрясающие снимки на огромном экране, послушать захватывающие истории о путешествиях, найти единомышленников и вдохновиться на создание собственных фотошедевров.
© Фото : пресс-служба форума Nature Photo TalksФорум фотографии дикой природы Nature Photo Talk
Форум фотографии дикой природы Nature Photo Talk - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : пресс-служба форума Nature Photo Talks
Форум фотографии дикой природы Nature Photo Talk
Спикерами стали опытные фотографы — победители, финалисты и члены жюри таких престижных фотоконкурсов, как Nature Photographer of the Year, Golden Turtle, GDT, Underwater Photographer of the Year, National Geographic Russia, Sony Awards и многих других. Открыл мероприятие Константин Шамин с лекцией об использовании нейросетей в работе фотографа: экскурсом по возможностям искусственного интеллекта и советами, как с ним подружиться. Елена Лисейкина рассказала про фотогеничные локации недалеко от Москвы, поделилась картой локаций и авторским методом поиска живописных мест. Дмитрий Голубев посвятил свой рассказ основам съемки птиц в средней полосе. Слушатели узнали, с чего начать, и как получить хороший результат. Кирилл Уютнов и Андрей Грачев - известные путешественники по России, которые объездили самые далекие ее уголки, устроили настоящий баттл за выбор самой интересной локации. Завершила день Юлия Втюрина, которая рассказала об эстетике, внимательности и творчестве.
На протяжении всего мероприятия Nature Photo Talks разыгрывали призы от партнеров, в конкурсе мог принять участие любой желающий. Также на форуме был организован бесплатный тест-драйв современной фототехники, бесплатная чистка камер и специальные скидки эксклюзивно для участников.
© Фото : пресс-служба форума Nature Photo TalksФорум фотографии дикой природы Nature Photo Talk
Форум фотографии дикой природы Nature Photo Talk - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : пресс-служба форума Nature Photo Talks
Форум фотографии дикой природы Nature Photo Talk
Знаковым событием форума стала презентация II тома альбома "Объекты всемирного природного наследия. Россия" и автограф-сессия с создателями. В эксклюзивном издании — работы 60 авторов из 6 удивительных мест России.
Nature Photo Talks — ежегодное событие, которое масштабируется с каждым годом: на этот раз форум фотографии дикой природы привлек 1600 участников. Форум стал третьим совместным проектом Nature Photo Team, медиагруппы "Красный квадрат" и научно-познавательного проекта "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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