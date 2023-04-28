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Спортивный онлайн-фестиваль состоится в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2023
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Новости Подмосковья
 
20:30 28.04.2023 (обновлено: 20:31 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/festival-1868609503.html
Спортивный онлайн-фестиваль состоится в Подмосковье
Спортивный онлайн-фестиваль состоится в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2023
Спортивный онлайн-фестиваль состоится в Подмосковье
В начале мая в Подмосковье состоится спортивный онлайн-фестиваль "Подтянись за Победу". Мероприятие будет приурочено к 78-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:30
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В начале мая в Подмосковье состоится спортивный онлайн-фестиваль "Подтянись за Победу". Мероприятие будет приурочено к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такой информацией поделились в Минспорте. Об этом сообщил телеканал "360". Марафон состоится в период с 1 по 9 мая. Первый этап будет доступен для всех желающих. Второй этап состоится очно в парке культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске. В это месте проведут открытый турнир округа по воздушно-силовой атлетике. Для того, чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо снять видео с подтягиваниями, а после опубликовать его в социальных сетях под хэштегами #ПодтянисьЗаПобеду #ФВСАМ. Эстафету также необходимо передать трем друзьям.Результаты конкурса подведут 14 мая. Лучшие участники получат награды. Найти всю актуальную информацию можно по ссылке.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Спортивный онлайн-фестиваль состоится в Подмосковье

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчины подтягиваются на турнике
Мужчины подтягиваются на турнике - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В начале мая в Подмосковье состоится спортивный онлайн-фестиваль "Подтянись за Победу". Мероприятие будет приурочено к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такой информацией поделились в Минспорте. Об этом сообщил телеканал "360". Марафон состоится в период с 1 по 9 мая. Первый этап будет доступен для всех желающих.
Второй этап состоится очно в парке культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске. В это месте проведут открытый турнир округа по воздушно-силовой атлетике. Для того, чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо снять видео с подтягиваниями, а после опубликовать его в социальных сетях под хэштегами #ПодтянисьЗаПобеду #ФВСАМ. Эстафету также необходимо передать трем друзьям.
Результаты конкурса подведут 14 мая. Лучшие участники получат награды. Найти всю актуальную информацию можно по ссылке.
 
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