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Спортивный онлайн-фестиваль состоится в Подмосковье
Спортивный онлайн-фестиваль состоится в Подмосковье - РИА Новости, 28.04.2023
Спортивный онлайн-фестиваль состоится в Подмосковье
В начале мая в Подмосковье состоится спортивный онлайн-фестиваль "Подтянись за Победу". Мероприятие будет приурочено к 78-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:30
2023-04-28T20:30
2023-04-28T20:31
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В начале мая в Подмосковье состоится спортивный онлайн-фестиваль "Подтянись за Победу". Мероприятие будет приурочено к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такой информацией поделились в Минспорте. Об этом сообщил телеканал "360". Марафон состоится в период с 1 по 9 мая. Первый этап будет доступен для всех желающих. Второй этап состоится очно в парке культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске. В это месте проведут открытый турнир округа по воздушно-силовой атлетике. Для того, чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо снять видео с подтягиваниями, а после опубликовать его в социальных сетях под хэштегами #ПодтянисьЗаПобеду #ФВСАМ. Эстафету также необходимо передать трем друзьям.Результаты конкурса подведут 14 мая. Лучшие участники получат награды. Найти всю актуальную информацию можно по ссылке.
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