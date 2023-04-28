https://ria.ru/20230428/farmatsevty-1868545056.html
Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров-фармацевтов
Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров-фармацевтов - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров-фармацевтов
Президент России Владимир Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров, осуществляющих фармацевтическую деятельность, не реже раза в пять лет... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:04
2023-04-28T17:04
2023-04-28T17:04
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров, осуществляющих фармацевтическую деятельность, не реже раза в пять лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом также уточняются положения об осуществлении фармацевтической деятельности физлицами при наличии у них высшего и/или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста, высшего или среднего ветеринарного образования и сертификата специалиста, а также высшего или среднего медицинского образования, сертификата специалиста и дополнительного профессионального образования в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения при условии их работы в обособленных подразделениях медицинских организаций. Помимо этого, юрлицо сможет осуществлять деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ при наличии дополнительного образования в этой сфере у руководителя юрлица или руководителей подразделений.
https://ria.ru/20230428/lekarstva-1868507552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров-фармацевтов
Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров-фармацевтов не реже раза в пять лет
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров, осуществляющих фармацевтическую деятельность, не реже раза в пять лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Законом также уточняются положения об осуществлении фармацевтической деятельности физлицами при наличии у них высшего и/или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста, высшего или среднего ветеринарного образования и сертификата специалиста, а также высшего или среднего медицинского образования, сертификата специалиста и дополнительного профессионального образования в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения при условии их работы в обособленных подразделениях медицинских организаций.
Помимо этого, юрлицо сможет осуществлять деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ при наличии дополнительного образования в этой сфере у руководителя юрлица или руководителей подразделений.
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