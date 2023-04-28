https://ria.ru/20230428/farmatsevty-1868545056.html

Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров-фармацевтов

Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров-фармацевтов - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров-фармацевтов

Президент России Владимир Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров, осуществляющих фармацевтическую деятельность, не реже раза в пять лет... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:04

2023-04-28T17:04

2023-04-28T17:04

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об аккредитации для ветеринаров, осуществляющих фармацевтическую деятельность, не реже раза в пять лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом также уточняются положения об осуществлении фармацевтической деятельности физлицами при наличии у них высшего и/или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста, высшего или среднего ветеринарного образования и сертификата специалиста, а также высшего или среднего медицинского образования, сертификата специалиста и дополнительного профессионального образования в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения при условии их работы в обособленных подразделениях медицинских организаций. Помимо этого, юрлицо сможет осуществлять деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ при наличии дополнительного образования в этой сфере у руководителя юрлица или руководителей подразделений.

https://ria.ru/20230428/lekarstva-1868507552.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, общество