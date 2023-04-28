https://ria.ru/20230428/evro-1868488652.html
Курс евро опустился ниже 87 рублей
Курс евро опустился ниже 87 рублей - РИА Новости, 28.04.2023
Курс евро опустился ниже 87 рублей
Рубль усиливает рост: евро уже дешевле 87 рублей – впервые с 5 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:28
2023-04-28T15:28
2023-04-28T15:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рубль усиливает рост: евро уже дешевле 87 рублей – впервые с 5 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 15.30 мск падал на 2,8 рубля, до 86,92 рубля, доллара – на 2,15 рубля, до 79,18 рубля, юань терял 30 копеек, опускаясь до 11,41 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро опустился ниже 87 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 87 рублей впервые с 5 апреля