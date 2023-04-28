https://ria.ru/20230428/evro-1868488652.html

Курс евро опустился ниже 87 рублей

Курс евро опустился ниже 87 рублей - РИА Новости, 28.04.2023

Курс евро опустился ниже 87 рублей

Рубль усиливает рост: евро уже дешевле 87 рублей – впервые с 5 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:28

2023-04-28T15:28

2023-04-28T15:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рубль усиливает рост: евро уже дешевле 87 рублей – впервые с 5 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 15.30 мск падал на 2,8 рубля, до 86,92 рубля, доллара – на 2,15 рубля, до 79,18 рубля, юань терял 30 копеек, опускаясь до 11,41 рубля.

https://ria.ru/20230428/vklady-1868394707.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа