https://ria.ru/20230428/eksport-1868309236.html
Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай
Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай - РИА Новости, 28.04.2023
Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай
Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней и поэтому их продвижение будет проще, чем продвижение свинины на китайский рынок, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:00
2023-04-28T00:00
2023-04-28T00:01
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней и поэтому их продвижение будет проще, чем продвижение свинины на китайский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также выразил уверенность, что коллеги из дружественных стран поддержат эту отрасль.
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экономика, россия, владимир путин, технологии, китай, бпла
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии, Китай, БПЛА
Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай
Путин: экспорт беспилотников будет проще, чем продажа свинины на китайский рынок