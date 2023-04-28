Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 28.04.2023 (обновлено: 00:01 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/eksport-1868309236.html
Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай
Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай - РИА Новости, 28.04.2023
Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай
Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней и поэтому их продвижение будет проще, чем продвижение свинины на китайский рынок, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:00
2023-04-28T00:01
экономика
россия
владимир путин
технологии
китай
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней и поэтому их продвижение будет проще, чем продвижение свинины на китайский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также выразил уверенность, что коллеги из дружественных стран поддержат эту отрасль.
https://ria.ru/20230427/informatsiya-1868307650.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ca177354270e3b26c8ab22ad05d10160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, технологии, китай, бпла
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии, Китай, БПЛА
Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай

Путин: экспорт беспилотников будет проще, чем продажа свинины на китайский рынок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней и поэтому их продвижение будет проще, чем продвижение свинины на китайский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней, и поэтому уверен, что это будет даже попроще, чем продвижение свинины на китайский рынок", - сказал Путин на презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
Он также выразил уверенность, что коллеги из дружественных стран поддержат эту отрасль.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией
Вчера, 23:41
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинТехнологииКитайБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала