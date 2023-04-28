https://ria.ru/20230428/eksport-1868309236.html

Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай

Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай - РИА Новости, 28.04.2023

Путин высказался об экспорте беспилотников в Китай

Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней и поэтому их продвижение будет проще, чем продвижение свинины на китайский рынок, заявил... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:00

2023-04-28T00:00

2023-04-28T00:01

экономика

россия

владимир путин

технологии

китай

бпла

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты не страдают африканской чумой свиней и поэтому их продвижение будет проще, чем продвижение свинины на китайский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также выразил уверенность, что коллеги из дружественных стран поддержат эту отрасль.

https://ria.ru/20230427/informatsiya-1868307650.html

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экономика, россия, владимир путин, технологии, китай, бпла