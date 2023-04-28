Рейтинг@Mail.ru
Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
11:27 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/ekotekhnopark-1868387106.html
Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона
Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона - РИА Новости, 28.04.2023
Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона
Строительство нового экотехнопарка в Липецкой области мощностью 200 тысяч тонн поможет ежегодно утилизировать 50 процентов всех отходов региона, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:27
2023-04-28T11:27
липецкая область
липецк
денис буцаев
российский экологический оператор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868386489_0:244:3074:1974_1920x0_80_0_0_70665acc8ed9c441e3efd623ad7be4e7.jpg
ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Строительство нового экотехнопарка в Липецкой области мощностью 200 тысяч тонн поможет ежегодно утилизировать 50 процентов всех отходов региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.Реализацию проекта обсудили в ходе рабочей встречи заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв и директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.Первая очередь должна быть введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Экотехнопарк сможет принимать на обработку 200 тысяч тонн отходов в год и обеспечит утилизацию не менее 50 процентов отходов региона. Сейчас идет этап государственной экологической экспертизы."Регион ответственно подходит к работе по созданию объекта, в том числе в вопросах взаимодействия с общественностью", – цитирует гендиректора РЭО Дениса Буцаева пресс-служба регионального правительства.Оператор поддержит строительство экотехнопарка через облигационный займ на сумму около 2,6 миллиарда рублей. Проект реализуется по концессионному соглашению. Новый объект будет обслуживать Липецк и три района области – Липецкий, Задонский и Хлевенский."Проект экотехнопарка очень важен для Липецкой области, для развития региона и сохранения нашей природы. Согласно нацпроекту "Экология", необходимо сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без реализации данного проекта", – прокомментировал вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв.
https://ria.ru/20230425/vodootvedenie-1867677616.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868386489_342:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_d4ddba8088b0dbb977514ce1d820f7fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, денис буцаев, российский экологический оператор
Липецкая область, Липецк, Денис Буцаев, Российский экологический оператор

Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиНовый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона
Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Строительство нового экотехнопарка в Липецкой области мощностью 200 тысяч тонн поможет ежегодно утилизировать 50 процентов всех отходов региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Реализацию проекта обсудили в ходе рабочей встречи заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв и директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Первая очередь должна быть введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Экотехнопарк сможет принимать на обработку 200 тысяч тонн отходов в год и обеспечит утилизацию не менее 50 процентов отходов региона. Сейчас идет этап государственной экологической экспертизы.
"Регион ответственно подходит к работе по созданию объекта, в том числе в вопросах взаимодействия с общественностью", – цитирует гендиректора РЭО Дениса Буцаева пресс-служба регионального правительства.
Спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Очистные сооружения реконструируют в Липецке
25 апреля, 17:32
Оператор поддержит строительство экотехнопарка через облигационный займ на сумму около 2,6 миллиарда рублей. Проект реализуется по концессионному соглашению. Новый объект будет обслуживать Липецк и три района области – Липецкий, Задонский и Хлевенский.
"Проект экотехнопарка очень важен для Липецкой области, для развития региона и сохранения нашей природы. Согласно нацпроекту "Экология", необходимо сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без реализации данного проекта", – прокомментировал вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв.
 
Липецкая областьЛипецкДенис БуцаевРоссийский экологический оператор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала