https://ria.ru/20230428/ekotekhnopark-1868387106.html

Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона

Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона - РИА Новости, 28.04.2023

Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона

Строительство нового экотехнопарка в Липецкой области мощностью 200 тысяч тонн поможет ежегодно утилизировать 50 процентов всех отходов региона, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:27

2023-04-28T11:27

2023-04-28T11:27

липецкая область

липецк

денис буцаев

российский экологический оператор

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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Строительство нового экотехнопарка в Липецкой области мощностью 200 тысяч тонн поможет ежегодно утилизировать 50 процентов всех отходов региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.Реализацию проекта обсудили в ходе рабочей встречи заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв и директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.Первая очередь должна быть введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Экотехнопарк сможет принимать на обработку 200 тысяч тонн отходов в год и обеспечит утилизацию не менее 50 процентов отходов региона. Сейчас идет этап государственной экологической экспертизы."Регион ответственно подходит к работе по созданию объекта, в том числе в вопросах взаимодействия с общественностью", – цитирует гендиректора РЭО Дениса Буцаева пресс-служба регионального правительства.Оператор поддержит строительство экотехнопарка через облигационный займ на сумму около 2,6 миллиарда рублей. Проект реализуется по концессионному соглашению. Новый объект будет обслуживать Липецк и три района области – Липецкий, Задонский и Хлевенский."Проект экотехнопарка очень важен для Липецкой области, для развития региона и сохранения нашей природы. Согласно нацпроекту "Экология", необходимо сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без реализации данного проекта", – прокомментировал вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв.

https://ria.ru/20230425/vodootvedenie-1867677616.html

липецк

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, денис буцаев, российский экологический оператор