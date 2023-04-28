https://ria.ru/20230428/ekotekhnopark-1868387106.html
Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона
Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона - РИА Новости, 28.04.2023
Новый липецкий экотехнопарк обеспечит утилизацию 50% отходов региона
Строительство нового экотехнопарка в Липецкой области мощностью 200 тысяч тонн поможет ежегодно утилизировать 50 процентов всех отходов региона, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:27
2023-04-28T11:27
2023-04-28T11:27
липецкая область
липецк
денис буцаев
российский экологический оператор
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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Строительство нового экотехнопарка в Липецкой области мощностью 200 тысяч тонн поможет ежегодно утилизировать 50 процентов всех отходов региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.Реализацию проекта обсудили в ходе рабочей встречи заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв и директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.Первая очередь должна быть введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Экотехнопарк сможет принимать на обработку 200 тысяч тонн отходов в год и обеспечит утилизацию не менее 50 процентов отходов региона. Сейчас идет этап государственной экологической экспертизы."Регион ответственно подходит к работе по созданию объекта, в том числе в вопросах взаимодействия с общественностью", – цитирует гендиректора РЭО Дениса Буцаева пресс-служба регионального правительства.Оператор поддержит строительство экотехнопарка через облигационный займ на сумму около 2,6 миллиарда рублей. Проект реализуется по концессионному соглашению. Новый объект будет обслуживать Липецк и три района области – Липецкий, Задонский и Хлевенский."Проект экотехнопарка очень важен для Липецкой области, для развития региона и сохранения нашей природы. Согласно нацпроекту "Экология", необходимо сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без реализации данного проекта", – прокомментировал вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв.
https://ria.ru/20230425/vodootvedenie-1867677616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, денис буцаев, российский экологический оператор
Липецкая область, Липецк, Денис Буцаев, Российский экологический оператор
ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Строительство нового экотехнопарка в Липецкой области мощностью 200 тысяч тонн поможет ежегодно утилизировать 50 процентов всех отходов региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Реализацию проекта обсудили в ходе рабочей встречи заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв и директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Первая очередь должна быть введена в эксплуатацию до конца 2023 года. Экотехнопарк сможет принимать на обработку 200 тысяч тонн отходов в год и обеспечит утилизацию не менее 50 процентов отходов региона. Сейчас идет этап государственной экологической экспертизы.
"Регион ответственно подходит к работе по созданию объекта, в том числе в вопросах взаимодействия с общественностью", – цитирует гендиректора РЭО Дениса Буцаева пресс-служба регионального правительства.
Очистные сооружения реконструируют в Липецке
Оператор поддержит строительство экотехнопарка через облигационный займ на сумму около 2,6 миллиарда рублей. Проект реализуется по концессионному соглашению. Новый объект будет обслуживать Липецк
и три района области – Липецкий, Задонский и Хлевенский.
"Проект экотехнопарка очень важен для Липецкой области, для развития региона и сохранения нашей природы. Согласно нацпроекту "Экология", необходимо сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без реализации данного проекта", – прокомментировал вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв.