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ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 28.04.2023 (обновлено: 14:20 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/drg-1868464452.html
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.04.2023
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:16
2023-04-28T14:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - заявили в ведомстве.Кроме того, добавили в министерстве, в районе населенного пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады войск Украины.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

Киев за сутки потерял до 160 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - заявили в ведомстве.
Кроме того, добавили в министерстве, в районе населенного пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады войск Украины.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
САУ Акация на позициях в секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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