ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 160 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - заявили в ведомстве.
Кроме того, добавили в министерстве, в районе населенного пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады войск Украины.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна гаубица Д-30", - отметили в министерстве.