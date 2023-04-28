https://ria.ru/20230428/drg-1868464452.html

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 28.04.2023

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:16

2023-04-28T14:16

2023-04-28T14:20

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20", - заявили в ведомстве.Кроме того, добавили в министерстве, в районе населенного пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады войск Украины.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230428/poteri-1868465503.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины