Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть натовских снарядов по Кировскому району Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в 17.10 ведомство зафиксировало обстрел Горловки, в ходе которого по Никитовскому району города было выпущено пять снарядов того же калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.