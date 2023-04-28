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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 13.11 выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:55
2023-04-28T13:55
2023-04-28T13:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.11 выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщило, что в 13.10 украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка