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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 13.11 выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:55

2023-04-28T13:55

2023-04-28T13:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.11 выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщило, что в 13.10 украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс