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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/donetsk-1868453122.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 13.11 выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:55
2023-04-28T13:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.11 выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщило, что в 13.10 украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
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происшествия, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.11 выпустили еще 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:11 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.

Ранее представительство сообщило, что в 13.10 украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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