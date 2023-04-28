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Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка
Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка - РИА Новости, 28.04.2023
Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о прилетах в районе РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:29
2023-04-28T13:29
2023-04-28T13:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о прилетах в районе ТРЦ "Донецк-Сити".Несколькими минутами ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка
Мэр Донецка Кулемзин заявил о массированном обстреле Куйбышевского и Киевского районов