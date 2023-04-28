https://ria.ru/20230428/donetsk-1868441893.html

Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка

Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка - РИА Новости, 28.04.2023

Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о прилетах в районе РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:29

2023-04-28T13:29

2023-04-28T13:33

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о прилетах в районе ТРЦ "Донецк-Сити".Несколькими минутами ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.

донецк

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)