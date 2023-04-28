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Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 28.04.2023 (обновлено: 13:33 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/donetsk-1868441893.html
Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка
Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка - РИА Новости, 28.04.2023
Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о прилетах в районе РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:29
2023-04-28T13:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о прилетах в районе ТРЦ "Донецк-Сити".Несколькими минутами ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
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происшествия, донецк, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
Власти заявили о массированном обстреле ВСУ двух районов Донецка

Мэр Донецка Кулемзин заявил о массированном обстреле Куйбышевского и Киевского районов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Город Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале заявил об обстрелах украинскими войсками Киевского и Куйбышевского районов города, сообщается о прилетах в районе ТРЦ "Донецк-Сити".
«

"Куйбышевский и Киевский районы подверглись массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. Выпущено 10 ракет из РСЗО. Сообщается о прилетах в районе "Донецк-Сити". Подробности уточняются", - написал Кулемзин.

Несколькими минутами ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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