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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Владимировку в ДНР - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/donbass-1868362850.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Владимировку в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Владимировку в ДНР - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Владимировку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Владимировка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:27
2023-04-28T10:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Владимировка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Отмечается, что в 9.40 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Владимировка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Яковлевку и Владимировку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли из артиллерии Яковлевку и Владимировку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Владимировка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск)- населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 9.40 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Владимировка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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