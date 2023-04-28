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Украинские войска обстреляли Яковлевку и Владимировку в ДНР

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Владимировку в ДНР - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Владимировку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Владимировка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:27

2023-04-28T10:27

2023-04-28T10:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Яковлевка и Владимировка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Отмечается, что в 9.40 было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по поселку Владимировка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс