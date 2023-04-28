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Украинка попросила ООН помочь вернуть уехавшую с тетей в Россию дочку - РИА Новости, 28.04.2023
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20:22 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/dochka-1868607588.html
Украинка попросила ООН помочь вернуть уехавшую с тетей в Россию дочку
Украинка попросила ООН помочь вернуть уехавшую с тетей в Россию дочку - РИА Новости, 28.04.2023
Украинка попросила ООН помочь вернуть уехавшую с тетей в Россию дочку
Жительница Украины Нина Власова попросила ООН помочь вернуть ее дочь, 14-летнюю Веронику Власову, которая в марте 2022 года, спасаясь от боевых действий в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:22
2023-04-28T20:22
в мире
россия
украина
харьковская область
татьяна москалькова
мария львова-белова
оон
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Жительница Украины Нина Власова попросила ООН помочь вернуть ее дочь, 14-летнюю Веронику Власову, которая в марте 2022 года, спасаясь от боевых действий в Харьковской области, уехала с тетей на территорию России. Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все украинские дети, у которых есть законные опекуны, будут возвращены. В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН, организованное США, Францией и Албанией при поддержке Украины, оно посвящено проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов. "Во время обстрела харьковского региона, приграничного к РФ, в 2022 году моя дочь и ее тетя поехали в РФ - в единственную сторону, где можно было спастись в тот момент", - сказала Власова, выступая по видеосвязи на неформальном заседании СБ. Украинка отметила, что до сих пор не может вернуть ребенка назад. Она указала, что "не может приехать на территорию РФ лично, потому что рискует потерять свободу". По словам женщины, российская сторона сообщила о проблемах с документами. "Восемнадцатого апреля я получила сообщение, что моя дочь попала в региональный центр помощи семье и детям "Большая медведица", в филиал №5 в Липецком регионе, в деревне Яриловка. Ей не позволяют вернуться на Украину, пока не завершится суд", - указала мать девочки. По ее словам, суд назначен на 10 мая. Власова попросила Совбез помочь вернуть девочку на Украину. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным.
https://ria.ru/20230420/propaganda-1866728583.html
https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html
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в мире, россия, украина, харьковская область, татьяна москалькова, мария львова-белова, оон
В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Татьяна Москалькова, Мария Львова-Белова, ООН
Украинка попросила ООН помочь вернуть уехавшую с тетей в Россию дочку

Украинка Власова попросила ООН помочь вернуть уехавшую с тетей в Россию 14-летнюю дочь

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 апр – РИА Новости. Жительница Украины Нина Власова попросила ООН помочь вернуть ее дочь, 14-летнюю Веронику Власову, которая в марте 2022 года, спасаясь от боевых действий в Харьковской области, уехала с тетей на территорию России. Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все украинские дети, у которых есть законные опекуны, будут возвращены.
В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН, организованное США, Францией и Албанией при поддержке Украины, оно посвящено проблеме похищения и депортации детей во время вооруженных конфликтов.
Автобус с табличками Эвакуация и Дети у пункта оказания помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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20 апреля, 19:01
"Во время обстрела харьковского региона, приграничного к РФ, в 2022 году моя дочь и ее тетя поехали в РФ - в единственную сторону, где можно было спастись в тот момент", - сказала Власова, выступая по видеосвязи на неформальном заседании СБ. Украинка отметила, что до сих пор не может вернуть ребенка назад.
Она указала, что "не может приехать на территорию РФ лично, потому что рискует потерять свободу".
По словам женщины, российская сторона сообщила о проблемах с документами. "Восемнадцатого апреля я получила сообщение, что моя дочь попала в региональный центр помощи семье и детям "Большая медведица", в филиал №5 в Липецком регионе, в деревне Яриловка. Ей не позволяют вернуться на Украину, пока не завершится суд", - указала мать девочки.
По ее словам, суд назначен на 10 мая. Власова попросила Совбез помочь вернуть девочку на Украину.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса
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Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным.
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию
24 апреля, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаХарьковская областьТатьяна МоскальковаМария Львова-БеловаООН
 
 
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