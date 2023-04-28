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В Вологодской области ввели временный запрет на запуск дронов
В Вологодской области ввели временный запрет на запуск дронов - РИА Новости, 28.04.2023
В Вологодской области ввели временный запрет на запуск дронов
Использование беспилотников в общественных местах будет запрещено в Вологодской области в период майских праздников, сообщил губернатор региона Олег... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:41
2023-04-28T14:41
2023-04-28T14:41
общество
вологодская область
олег кувшинников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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бпла
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Использование беспилотников в общественных местах будет запрещено в Вологодской области в период майских праздников, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. "Вологодчина готова к праздничной майской декаде. По традиции в приоритете — безопасность… Важно обеспечить охрану порядка и сделать все, чтобы земляки смогли почтить память наших героев… Наши площади и места массовых мероприятий проверят кинологи. Для безопасности также на время майских в общественных местах нельзя будет использовать беспилотные летательные средства", - написал он в своем Telegram-канале. Как добавил Кувшинников, на время майских праздников в регионе планируется усилить контроль за общественными местами. Безопасность будут обеспечивать более 2,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии. По словам губернатора, в память о героях Великой Отечественной войны в Вологодской области пройдут праздничные уличные концерты, а также спектакли и интерактивные акции. Всего запланировано около 170 культурных мероприятий.
https://ria.ru/20230420/bpla-1866631786.html
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общество, вологодская область, олег кувшинников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, бпла, безопасность
Общество, Вологодская область, Олег Кувшинников, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, БПЛА, Безопасность
В Вологодской области ввели временный запрет на запуск дронов
В Вологодской области на время праздников запретили запускать БПЛА в общественных местах