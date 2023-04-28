https://ria.ru/20230428/bpla-1868310825.html

Путин призвал к созданию операторов для лизинга БПЛА

Путин призвал к созданию операторов для лизинга БПЛА - РИА Новости, 28.04.2023

Путин призвал к созданию операторов для лизинга БПЛА

Надо создать специальных операторов, которые будут закупать беспилотники и отдавать их в лизинг, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:19

2023-04-28T00:19

2023-04-28T00:19

экономика

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Надо создать специальных операторов, которые будут закупать беспилотники и отдавать их в лизинг, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, здесь нужно помогать бизнесу на всех уровнях: и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. "Здесь, как и по всем другим направлениям развития беспилотных авиасистем, нужно не допустить создания монополий, сохранить конкурентные принципы работы отрасли, основанные на балансе интересов предпринимателей, инвесторов и государства", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310191.html

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экономика, россия, владимир путин, технологии