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Путин призвал к созданию операторов для лизинга БПЛА
Путин призвал к созданию операторов для лизинга БПЛА - РИА Новости, 28.04.2023
Путин призвал к созданию операторов для лизинга БПЛА
Надо создать специальных операторов, которые будут закупать беспилотники и отдавать их в лизинг, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:19
2023-04-28T00:19
2023-04-28T00:19
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Надо создать специальных операторов, которые будут закупать беспилотники и отдавать их в лизинг, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, здесь нужно помогать бизнесу на всех уровнях: и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. "Здесь, как и по всем другим направлениям развития беспилотных авиасистем, нужно не допустить создания монополий, сохранить конкурентные принципы работы отрасли, основанные на балансе интересов предпринимателей, инвесторов и государства", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310191.html
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экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал к созданию операторов для лизинга БПЛА
Путин: надо создать операторов, которые будут закупать БПЛА и отдавать их в лизинг
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Надо создать специальных операторов, которые будут закупать беспилотники и отдавать их в лизинг, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Еще один замечательный механизм расширения спроса - это создание специальных операторов, которые будут осуществлять крупные закупки и затем предоставлять в лизинг беспилотные летательные аппараты", - сказал Путин на совещании о развитии беспилотной авиации.
По его словам, здесь нужно помогать бизнесу на всех уровнях: и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном.
"Здесь, как и по всем другим направлениям развития беспилотных авиасистем, нужно не допустить создания монополий, сохранить конкурентные принципы работы отрасли, основанные на балансе интересов предпринимателей, инвесторов и государства", - добавил Путин.
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