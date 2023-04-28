Рейтинг@Mail.ru
Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 28.04.2023 (обновлено: 09:49 07.05.2023)
https://ria.ru/20230428/bolshegruz-1870279175.html
Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз
Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз - РИА Новости, 07.05.2023
Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз
Ко Дню Победы военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, получат новую партию необходимых вещей, собран и отправлен 20-тонный большегруз гуманитарной... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-28T08:06
2023-05-07T09:49
специальная военная операция на украине
общество
новгородская область
андрей никитин (политик)
единая россия
группа газ
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471537_0:131:3077:1862_1920x0_80_0_0_731edebfe5a51e5f02f4292e92f9c3d4.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости. Ко Дню Победы военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, получат новую партию необходимых вещей, собран и отправлен 20-тонный большегруз гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области. Отмечается, что в состав груза, согласно заявкам военнослужащих, вошли офисная техника и канцтовары, строительные материалы и инструменты, вещи, продукты питания и автозапчасти. Также по просьбе военных им доставят автомобиль "ГАЗель" для различных нужд. "Совместными усилиями правительства Новгородской области, местных предпринимателей, фонда "Сохрани жизнь", Ространснадзора, Совета ветеранов, Дома молодёжи и "Единой России" собран 20-тонный большегруз гуманитарной помощи", - сообщает пресс-центр. Фонд "Сохрани жизнь" отправляет 300 комплектов спальных мешков, ультрабуки, пауэрбанки, картриджи для принтера, комплекты спутникового интернета, оптико-волоконный кабель и 400 кг картофеля. От "Единой России" и Дома молодежи будут доставлены 300 килограммов медикаментов, средств гигиены и продовольствия. Кроме того, в состав груза вошли мобильные душевые кабины и банные веники, ноутбуки, планшеты, аккумуляторы, домкраты, воздушные и топливные фильтры, 50 литров тормозной жидкости. Фуру наполнили в соответствии с заявками от командиров частей, поступивших в адрес губернатора региона Андрея Никитина. В зону проведения спецоперации большегруз отправился сегодня.
https://ria.ru/20230506/pomosch-1870190131.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781471537_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b2ca280f6529de5cf30a747039d4ead8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новгородская область, андрей никитин (политик), единая россия, группа газ, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Единая Россия, Группа ГАЗ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Надежные люди
Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз

Ко Дню Победы Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуквы Z на автомобилях участников автопробега
Буквы Z на автомобилях участников автопробега - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Буквы Z на автомобилях участников автопробега. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости. Ко Дню Победы военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, получат новую партию необходимых вещей, собран и отправлен 20-тонный большегруз гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.
Отмечается, что в состав груза, согласно заявкам военнослужащих, вошли офисная техника и канцтовары, строительные материалы и инструменты, вещи, продукты питания и автозапчасти. Также по просьбе военных им доставят автомобиль "ГАЗель" для различных нужд.
"Совместными усилиями правительства Новгородской области, местных предпринимателей, фонда "Сохрани жизнь", Ространснадзора, Совета ветеранов, Дома молодёжи и "Единой России" собран 20-тонный большегруз гуманитарной помощи", - сообщает пресс-центр.
Фонд "Сохрани жизнь" отправляет 300 комплектов спальных мешков, ультрабуки, пауэрбанки, картриджи для принтера, комплекты спутникового интернета, оптико-волоконный кабель и 400 кг картофеля. От "Единой России" и Дома молодежи будут доставлены 300 килограммов медикаментов, средств гигиены и продовольствия. Кроме того, в состав груза вошли мобильные душевые кабины и банные веники, ноутбуки, планшеты, аккумуляторы, домкраты, воздушные и топливные фильтры, 50 литров тормозной жидкости.
Фуру наполнили в соответствии с заявками от командиров частей, поступивших в адрес губернатора региона Андрея Никитина. В зону проведения спецоперации большегруз отправился сегодня.
Сотрудники Росгвардии доставляют гуманитарную помощь
Тульская область направила в зону спецоперации антидроновые ружья
Вчера, 16:43
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Единая РоссияГруппа ГАЗФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Надежные люди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала