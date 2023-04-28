https://ria.ru/20230428/bolshegruz-1870279175.html

Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз

Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз - РИА Новости, 07.05.2023

Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз

Ко Дню Победы военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, получат новую партию необходимых вещей, собран и отправлен 20-тонный большегруз гуманитарной... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-28T08:06

2023-04-28T08:06

2023-05-07T09:49

специальная военная операция на украине

общество

новгородская область

андрей никитин (политик)

единая россия

группа газ

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

надежные люди

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости. Ко Дню Победы военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, получат новую партию необходимых вещей, собран и отправлен 20-тонный большегруз гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области. Отмечается, что в состав груза, согласно заявкам военнослужащих, вошли офисная техника и канцтовары, строительные материалы и инструменты, вещи, продукты питания и автозапчасти. Также по просьбе военных им доставят автомобиль "ГАЗель" для различных нужд. "Совместными усилиями правительства Новгородской области, местных предпринимателей, фонда "Сохрани жизнь", Ространснадзора, Совета ветеранов, Дома молодёжи и "Единой России" собран 20-тонный большегруз гуманитарной помощи", - сообщает пресс-центр. Фонд "Сохрани жизнь" отправляет 300 комплектов спальных мешков, ультрабуки, пауэрбанки, картриджи для принтера, комплекты спутникового интернета, оптико-волоконный кабель и 400 кг картофеля. От "Единой России" и Дома молодежи будут доставлены 300 килограммов медикаментов, средств гигиены и продовольствия. Кроме того, в состав груза вошли мобильные душевые кабины и банные веники, ноутбуки, планшеты, аккумуляторы, домкраты, воздушные и топливные фильтры, 50 литров тормозной жидкости. Фуру наполнили в соответствии с заявками от командиров частей, поступивших в адрес губернатора региона Андрея Никитина. В зону проведения спецоперации большегруз отправился сегодня.

https://ria.ru/20230506/pomosch-1870190131.html

новгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, новгородская область, андрей никитин (политик), единая россия, группа газ, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), надежные люди