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Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз
Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз - РИА Новости, 07.05.2023
Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз
Ко Дню Победы военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, получат новую партию необходимых вещей, собран и отправлен 20-тонный большегруз гуманитарной... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-28T08:06
2023-04-28T08:06
2023-05-07T09:49
специальная военная операция на украине
общество
новгородская область
андрей никитин (политик)
единая россия
группа газ
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
надежные люди
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости. Ко Дню Победы военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, получат новую партию необходимых вещей, собран и отправлен 20-тонный большегруз гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области. Отмечается, что в состав груза, согласно заявкам военнослужащих, вошли офисная техника и канцтовары, строительные материалы и инструменты, вещи, продукты питания и автозапчасти. Также по просьбе военных им доставят автомобиль "ГАЗель" для различных нужд. "Совместными усилиями правительства Новгородской области, местных предпринимателей, фонда "Сохрани жизнь", Ространснадзора, Совета ветеранов, Дома молодёжи и "Единой России" собран 20-тонный большегруз гуманитарной помощи", - сообщает пресс-центр. Фонд "Сохрани жизнь" отправляет 300 комплектов спальных мешков, ультрабуки, пауэрбанки, картриджи для принтера, комплекты спутникового интернета, оптико-волоконный кабель и 400 кг картофеля. От "Единой России" и Дома молодежи будут доставлены 300 килограммов медикаментов, средств гигиены и продовольствия. Кроме того, в состав груза вошли мобильные душевые кабины и банные веники, ноутбуки, планшеты, аккумуляторы, домкраты, воздушные и топливные фильтры, 50 литров тормозной жидкости. Фуру наполнили в соответствии с заявками от командиров частей, поступивших в адрес губернатора региона Андрея Никитина. В зону проведения спецоперации большегруз отправился сегодня.
https://ria.ru/20230506/pomosch-1870190131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, андрей никитин (политик), единая россия, группа газ, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Единая Россия, Группа ГАЗ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Надежные люди
Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз
Ко Дню Победы Новгородская область отправила в зону проведения СВО 20-тонный большегруз