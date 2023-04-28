https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868584081.html

Следствие продолжает устанавливать возможных соучастников Блиновской

Следствие продолжает устанавливать возможных соучастников Блиновской - РИА Новости, 28.04.2023

Следствие продолжает устанавливать возможных соучастников Блиновской

Следствие продолжает устанавливать всех возможных соучастников блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:45

2023-04-28T18:45

2023-04-28T19:52

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

россия

смоленская область

юлия иванова

шоубиз

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать всех возможных соучастников блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В пятницу Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до конца июня блогера Блиновскую. Согласно материалам дела, фигурантка добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна."Следователи столичного следственного комитета продолжают проведение необходимых следственных действий и устанавливают всех причастных лиц к преступлению", - сказала Иванова.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Ей грозит в том числе реальное лишение свободы. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, россия, смоленская область, юлия иванова