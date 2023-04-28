https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868534087.html
Защита попросила не отправлять Блиновскую под домашний арест
Защита попросила не отправлять Блиновскую под домашний арест - РИА Новости, 28.04.2023
Защита попросила не отправлять Блиновскую под домашний арест
Защита Елены Блиновской не согласна с требованием следствия отправить блогера под домашний арест и просит назначить запрет определённых действий, передает... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:45
2023-04-28T16:45
2023-04-28T16:45
происшествия
елена блиновская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Защита Елены Блиновской не согласна с требованием следствия отправить блогера под домашний арест и просит назначить запрет определённых действий, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. Запрет определенных действий считается более мягкой мерой пресечения, нежели домашний арест. Тем не менее, ограничения могут касаться запрета выходить из дома большую часть времени суток, пользоваться интернетом и т.д. Адвокат мотивировала свою позицию тем, что Блиновская является многодетной матерью, скрываться не собиралась и не собирается, сдала свой заграничный паспорт следствию. Сама Блиновская свою позицию по ходатайству не выразила, а лишь коротко согласилась с доводами адвоката. Следствие попросило суд отправить Блиновскую под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье, запретить ей пользоваться интернетом и другими средствами связи.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена блиновская, московская область (подмосковье)
Происшествия, Елена Блиновская, Московская область (Подмосковье)
Защита попросила не отправлять Блиновскую под домашний арест
Защита Блиновской попросила назначить запрет определенных действий вместо домашнего ареста
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Защита Елены Блиновской не согласна с требованием следствия отправить блогера под домашний арест и просит назначить запрет определённых действий, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Запрет определенных действий считается более мягкой мерой пресечения, нежели домашний арест. Тем не менее, ограничения могут касаться запрета выходить из дома большую часть времени суток, пользоваться интернетом и т.д.
Адвокат мотивировала свою позицию тем, что Блиновская является многодетной матерью, скрываться не собиралась и не собирается, сдала свой заграничный паспорт следствию.
«
"Мы просим суд избрать Блиновской меру пресечения в виде запрета определенных действий", - заявила защитница.
Сама Блиновская свою позицию по ходатайству не выразила, а лишь коротко согласилась с доводами адвоката.
Следствие попросило суд отправить Блиновскую под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье, запретить ей пользоваться интернетом и другими средствами связи.
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