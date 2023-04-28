https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868534087.html

Защита попросила не отправлять Блиновскую под домашний арест

Защита попросила не отправлять Блиновскую под домашний арест - РИА Новости, 28.04.2023

Защита попросила не отправлять Блиновскую под домашний арест

Защита Елены Блиновской не согласна с требованием следствия отправить блогера под домашний арест и просит назначить запрет определённых действий, передает... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:45

2023-04-28T16:45

2023-04-28T16:45

происшествия

елена блиновская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Защита Елены Блиновской не согласна с требованием следствия отправить блогера под домашний арест и просит назначить запрет определённых действий, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. Запрет определенных действий считается более мягкой мерой пресечения, нежели домашний арест. Тем не менее, ограничения могут касаться запрета выходить из дома большую часть времени суток, пользоваться интернетом и т.д. Адвокат мотивировала свою позицию тем, что Блиновская является многодетной матерью, скрываться не собиралась и не собирается, сдала свой заграничный паспорт следствию. Сама Блиновская свою позицию по ходатайству не выразила, а лишь коротко согласилась с доводами адвоката. Следствие попросило суд отправить Блиновскую под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье, запретить ей пользоваться интернетом и другими средствами связи.

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, елена блиновская, московская область (подмосковье)