https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868527338.html
Блиновская не пыталась скрыться от правосудия, заявил адвокат
Блиновская не пыталась скрыться от правосудия, заявил адвокат - РИА Новости, 28.04.2023
Блиновская не пыталась скрыться от правосудия, заявил адвокат
Блогер Елена Блиновская не пыталась скрыться от правосудия, ей не было известно об уголовном деле, впоследствии она добровольно отдала загранпаспорт... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:38
2023-04-28T16:38
2023-04-28T16:40
происшествия
москва
елена блиновская
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не пыталась скрыться от правосудия, ей не было известно об уголовном деле, впоследствии она добровольно отдала загранпаспорт следователю, сообщил в суде ее адвокат.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Задержали ее накануне в Смоленской области близ границы с Белоруссией. При себе у нее был авиабилет на рейс Москва-Ташкент – 28 апреля в Узбекистане должен был пройти ее семинар "Четвертое измерение. Желаниям свойственно сбываться". Сегодня СК сообщил, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
2023-04-28T16:38
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, елена блиновская
Происшествия, Москва, Елена Блиновская
Блиновская не пыталась скрыться от правосудия, заявил адвокат
Адвокат: Блиновская не пыталась скрыться от правосудия, она не знала об уголовном деле
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская не пыталась скрыться от правосудия, ей не было известно об уголовном деле, впоследствии она добровольно отдала загранпаспорт следователю, сообщил в суде ее адвокат.
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"Поездка была плановой, у неё не было повесток, уведомлений о возбуждении уголовного дела, она планировала посетить другую страну, провести бизнес-встречу. Скрываться она не собирается, вчера она отдала свой заграничный паспорт следователю", - сказал адвокат в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство следствия о домашнем аресте.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Задержали ее накануне в Смоленской области близ границы с Белоруссией. При себе у нее был авиабилет на рейс Москва-Ташкент – 28 апреля в Узбекистане должен был пройти ее семинар "Четвертое измерение. Желаниям свойственно сбываться". Сегодня СК сообщил, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.
По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Правоохранители применили секреты исполнения желаний от Елены Блиновской