Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом
Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом во время домашнего ареста
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы
Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следствие попросило Пресненский суд Москвы отправить Елену Блиновскую под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье, запретить ей пользоваться интернетом и другими средствами связи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Определить местом отбывания домашнего ареста коттеджный поселок "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья… запретить общаться с участниками дела, пользоваться интернетом и связью, кроме экстренных случаев", - озвучила судья ходатайство следствия.
Накануне силовики провели обыски сразу по трем адресам, относящимся к Блиновской, в том числе в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье. Стоимость недвижимости в нем, согласно ресурсу ЦИАН, оцениваться вплоть до 800 миллионов рублей.
Во время обыска в коттедже у Блиновской нашли множество люксовых сумок, вещей, часов, украшений. Были там и дорогостоящие мотоциклы и авто, включая Lamborghini Urus стоимостью от 20 миллионов рублей.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Сегодня СК сообщил, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.
По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.