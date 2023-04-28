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Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом - РИА Новости, 28.04.2023
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16:13 28.04.2023 (обновлено: 16:30 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868510317.html
Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом
Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом - РИА Новости, 28.04.2023
Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом
Следствие попросило Пресненский суд Москвы отправить Елену Блиновскую под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье, запретить ей пользоваться... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:13
2023-04-28T16:30
происшествия
елена блиновская
московская область (подмосковье)
истринский район
циан
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следствие попросило Пресненский суд Москвы отправить Елену Блиновскую под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье, запретить ей пользоваться интернетом и другими средствами связи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Определить местом отбывания домашнего ареста коттеджный поселок "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья… запретить общаться с участниками дела, пользоваться интернетом и связью, кроме экстренных случаев", - озвучила судья ходатайство следствия.Накануне силовики провели обыски сразу по трем адресам, относящимся к Блиновской, в том числе в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье. Стоимость недвижимости в нем, согласно ресурсу ЦИАН, оцениваться вплоть до 800 миллионов рублей.Во время обыска в коттедже у Блиновской нашли множество люксовых сумок, вещей, часов, украшений. Были там и дорогостоящие мотоциклы и авто, включая Lamborghini Urus стоимостью от 20 миллионов рублей.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Сегодня СК сообщил, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html
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московская область (подмосковье)
истринский район
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происшествия, елена блиновская, московская область (подмосковье), истринский район, циан, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Елена Блиновская, Московская область (Подмосковье), Истринский район, ЦИАН, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом

Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом во время домашнего ареста

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы
Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следствие попросило Пресненский суд Москвы отправить Елену Блиновскую под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье, запретить ей пользоваться интернетом и другими средствами связи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Определить местом отбывания домашнего ареста коттеджный поселок "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья… запретить общаться с участниками дела, пользоваться интернетом и связью, кроме экстренных случаев", - озвучила судья ходатайство следствия.
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Накануне силовики провели обыски сразу по трем адресам, относящимся к Блиновской, в том числе в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье. Стоимость недвижимости в нем, согласно ресурсу ЦИАН, оцениваться вплоть до 800 миллионов рублей.
Во время обыска в коттедже у Блиновской нашли множество люксовых сумок, вещей, часов, украшений. Были там и дорогостоящие мотоциклы и авто, включая Lamborghini Urus стоимостью от 20 миллионов рублей.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Сегодня СК сообщил, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.
По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
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ПроисшествияЕлена БлиновскаяМосковская область (Подмосковье)Истринский районЦИАНМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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