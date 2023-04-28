https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868510317.html

Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом

Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом - РИА Новости, 28.04.2023

Следствие попросило запретить Блиновской пользоваться интернетом

Следствие попросило Пресненский суд Москвы отправить Елену Блиновскую под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье, запретить ей пользоваться... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:13

2023-04-28T16:13

2023-04-28T16:30

происшествия

елена блиновская

московская область (подмосковье)

истринский район

циан

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следствие попросило Пресненский суд Москвы отправить Елену Блиновскую под домашний арест в коттеджном поселке в Подмосковье, запретить ей пользоваться интернетом и другими средствами связи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Определить местом отбывания домашнего ареста коттеджный поселок "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья… запретить общаться с участниками дела, пользоваться интернетом и связью, кроме экстренных случаев", - озвучила судья ходатайство следствия.Накануне силовики провели обыски сразу по трем адресам, относящимся к Блиновской, в том числе в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье. Стоимость недвижимости в нем, согласно ресурсу ЦИАН, оцениваться вплоть до 800 миллионов рублей.Во время обыска в коттедже у Блиновской нашли множество люксовых сумок, вещей, часов, украшений. Были там и дорогостоящие мотоциклы и авто, включая Lamborghini Urus стоимостью от 20 миллионов рублей.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Сегодня СК сообщил, что она в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868381830.html

московская область (подмосковье)

истринский район

москва

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происшествия, елена блиновская, московская область (подмосковье), истринский район, циан, москва, следственный комитет россии (ск рф)