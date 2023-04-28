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Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской - РИА Новости, 28.04.2023
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13:49 28.04.2023 (обновлено: 13:55 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868449406.html
Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской
Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской - РИА Новости, 28.04.2023
Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской
Следствие будет просить Пресненский суд Москвы об избрании домашнего ареста блогеру Елене Блиновской в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:49
2023-04-28T13:55
россия
происшествия
москва
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
блогер
налоги
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следствие будет просить Пресненский суд Москвы об избрании домашнего ареста блогеру Елене Блиновской в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.Сегодня СК сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
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россия, происшествия, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), блогер, налоги
Россия, Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Блогер, Налоги
Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской

Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следствие будет просить Пресненский суд Москвы об избрании домашнего ареста блогеру Елене Блиновской в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.
«

"В ближайшее время с участием представителя прокуратуры г. Москвы Пресненский районный суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Елены Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня СК сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.
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Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
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РоссияПроисшествияМоскваЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)БлогерНалоги
 
 
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