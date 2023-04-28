https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868449406.html

Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской

Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской - РИА Новости, 28.04.2023

Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской

Следствие будет просить Пресненский суд Москвы об избрании домашнего ареста блогеру Елене Блиновской в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:49

2023-04-28T13:49

2023-04-28T13:55

россия

происшествия

москва

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

блогер

налоги

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следствие будет просить Пресненский суд Москвы об избрании домашнего ареста блогеру Елене Блиновской в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.Сегодня СК сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

https://ria.ru/20230427/bloger-1868096728.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), блогер, налоги