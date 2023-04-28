Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской
Следствие запросило домашний арест блогеру Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов
Елена Блиновская. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следствие будет просить Пресненский суд Москвы об избрании домашнего ареста блогеру Елене Блиновской в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.
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"В ближайшее время с участием представителя прокуратуры г. Москвы Пресненский районный суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Елены Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении ведомства.
Сегодня СК сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.
Против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов. Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.