https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868333837.html
Блогер Блиновская признала вину в полном объеме
Блогер Блиновская признала вину в полном объеме - РИА Новости, 28.04.2023
Блогер Блиновская признала вину в полном объеме
Блогер Елена Блиновская раскаялась в уклонении от уплаты налогов и в полном объеме признала свою вину, сообщается в телеграм-канале СК. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:59
2023-04-28T08:59
2023-04-28T09:55
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская раскаялась в уклонении от уплаты налогов и в полном объеме признала свою вину, сообщается в телеграм-канале СК."В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину", — говорится в публикации.Следствие попросит суд избрать меру пресечения, связанную с ограничением свободы.Блогера задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявлены обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.По версии СК, Блиновская за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Как заявили ранее в ведомстве, она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ. Для этого, утверждает следствие, использовалась схема дробления бизнеса. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Блиновская признала вину в полном объеме
СК: блогер Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину в полном объеме
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Блогер Елена Блиновская раскаялась в уклонении от уплаты налогов и в полном объеме признала свою вину, сообщается в телеграм-канале
СК.
"В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину", — говорится в публикации.
МВД опубликовало кадры обыска у Блиновской
Следствие попросит суд избрать меру пресечения, связанную с ограничением свободы.
Блогера задержали на КПП в Смоленской области
на пути в Белоруссию
. Ей предъявлены обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.
По версии СК, Блиновская за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Как заявили ранее в ведомстве, она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ. Для этого, утверждает следствие, использовалась схема дробления бизнеса.
В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
"У следователей несколько вариантов". Что ждет Елену Блиновскую