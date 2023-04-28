https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868333837.html

Блогер Блиновская признала вину в полном объеме

Блогер Блиновская признала вину в полном объеме - РИА Новости, 28.04.2023

Блогер Блиновская признала вину в полном объеме

Блогер Елена Блиновская раскаялась в уклонении от уплаты налогов и в полном объеме признала свою вину, сообщается в телеграм-канале СК. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:59

2023-04-28T08:59

2023-04-28T09:55

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская раскаялась в уклонении от уплаты налогов и в полном объеме признала свою вину, сообщается в телеграм-канале СК."В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину", — говорится в публикации.Следствие попросит суд избрать меру пресечения, связанную с ограничением свободы.Блогера задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Ей предъявлены обвинения по статьям за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем.По версии СК, Блиновская за 2019-2021 годы не заплатила в казну 918 миллионов рублей налогов. Как заявили ранее в ведомстве, она зарабатывала на продаже учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом оставалась на упрощенной системе налогообложения, не выплачивая НДС и НДФЛ. Для этого, утверждает следствие, использовалась схема дробления бизнеса. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)