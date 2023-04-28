Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности
Министр обороны Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Вашингтон и его союзники подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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"Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. По их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели в пятницу.
Он напомнил, что сначала Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.
Шойгу отметил, что нынешняя встреча с коллегами по ШОС "проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки". "Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад", - констатировал министр обороны РФ.