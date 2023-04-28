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Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности - РИА Новости, 28.04.2023
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08:44 28.04.2023 (обновлено: 08:49 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/bezopasnost-1868332553.html
Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности
Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности
Вашингтон и его союзники подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:44
2023-04-28T08:49
безопасность
сергей шойгу
шос
россия
сша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Вашингтон и его союзники подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что сначала Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Шойгу отметил, что нынешняя встреча с коллегами по ШОС "проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки". "Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад", - констатировал министр обороны РФ.
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безопасность, сергей шойгу, шос, россия, сша
Безопасность, Сергей Шойгу, ШОС, Россия, США
Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

Министр обороны Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Вашингтон и его союзники подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Стремясь сохранить глобальное доминирование, США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. По их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей о контроле над вооружениями и укреплении доверия", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели в пятницу.
Он напомнил, что сначала Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.
Шойгу отметил, что нынешняя встреча с коллегами по ШОС "проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки". "Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад", - констатировал министр обороны РФ.
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