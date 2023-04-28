https://ria.ru/20230428/bezopasnost-1868332553.html

Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности - РИА Новости, 28.04.2023

Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

Вашингтон и его союзники подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:44

2023-04-28T08:44

2023-04-28T08:49

безопасность

сергей шойгу

шос

россия

сша

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Вашингтон и его союзники подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности в попытках сохранить глобальное доминирование, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что сначала Вашингтон в одностороннем порядке прекратил действие советско-американского Договора по противоракетной обороне, отказался ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, затем вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Шойгу отметил, что нынешняя встреча с коллегами по ШОС "проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки". "Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад", - констатировал министр обороны РФ.

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, шос, россия, сша