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Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье - РИА Новости, 28.04.2023
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04:54 28.04.2023 (обновлено: 07:40 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/bezhentsy-1868321007.html
Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье
Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье - РИА Новости, 28.04.2023
Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье
Делегация от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила Приморский край для встречи с беженцами с Украины, сообщается в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:54
2023-04-28T07:40
россия
владивосток
украина
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Делегация от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила Приморский край для встречи с беженцами с Украины, сообщается в Telegram-канале представительства МИД во Владивостоке. Подчеркивается, что сегодня завершающий день визита делегации, во главе которой находится замруководителя российского представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бренда Годдарт.По информации представительства МИД во Владивостоке, всего в 2022 году в регион приехали 830 вынужденных переселенцев.
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россия, владивосток, украина, оон
Россия, Владивосток, Украина, ООН
Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье

Представительство МИД России: в Приморье делегация ООН встретилась с беженцами с Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Делегация от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила Приморский край для встречи с беженцами с Украины, сообщается в Telegram-канале представительства МИД во Владивостоке.
Подчеркивается, что сегодня завершающий день визита делегации, во главе которой находится замруководителя российского представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бренда Годдарт.
«
"За четыре дня пребывания гости провели семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО, посетили пункты временного размещения беженцев с Украины в Артеме и Врангеле, а также встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне", — говорится в публикации ведомства.
По информации представительства МИД во Владивостоке, всего в 2022 году в регион приехали 830 вынужденных переселенцев.
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