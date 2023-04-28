https://ria.ru/20230428/bezhentsy-1868321007.html
Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье
Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье - РИА Новости, 28.04.2023
Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье
Делегация от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила Приморский край для встречи с беженцами с Украины, сообщается в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:54
2023-04-28T04:54
2023-04-28T07:40
россия
владивосток
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1281181bc9570525b37090119d650b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Делегация от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила Приморский край для встречи с беженцами с Украины, сообщается в Telegram-канале представительства МИД во Владивостоке. Подчеркивается, что сегодня завершающий день визита делегации, во главе которой находится замруководителя российского представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бренда Годдарт.По информации представительства МИД во Владивостоке, всего в 2022 году в регион приехали 830 вынужденных переселенцев.
https://ria.ru/20230416/bezhentsy-1865674571.html
россия
владивосток
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d5c32933d83f7578b323c8c710ca0af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, украина, оон
Россия, Владивосток, Украина, ООН
Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье
Представительство МИД России: в Приморье делегация ООН встретилась с беженцами с Украины