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Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье

Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье - РИА Новости, 28.04.2023

Делегация ООН встретилась с беженцами с Украины в Приморье

Делегация от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила Приморский край для встречи с беженцами с Украины, сообщается в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:54

2023-04-28T04:54

2023-04-28T07:40

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владивосток

украина

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Делегация от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила Приморский край для встречи с беженцами с Украины, сообщается в Telegram-канале представительства МИД во Владивостоке. Подчеркивается, что сегодня завершающий день визита делегации, во главе которой находится замруководителя российского представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бренда Годдарт.По информации представительства МИД во Владивостоке, всего в 2022 году в регион приехали 830 вынужденных переселенцев.

https://ria.ru/20230416/bezhentsy-1865674571.html

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