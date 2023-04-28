https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868313278.html
В Правительстве призвали к унификации выпуска беспилотников
В Правительстве призвали к унификации выпуска беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023
В Правительстве призвали к унификации выпуска беспилотников
Унификацию производства беспилотников и их основных комплектующих необходимо провести в РФ, соответствующую программу по стандартизации планируется разработать... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T01:07
2023-04-28T01:07
2023-04-28T01:07
экономика
технологии
россия
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости/Прайм. Унификацию производства беспилотников и их основных комплектующих необходимо провести в РФ, соответствующую программу по стандартизации планируется разработать в 2024 году, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Крайне важно обеспечить унификацию беспилотников и их основных узлов и комплектующих… К концу текущего года будет сформирован профильный технический комитет по стандартизации беспилотных авиационных систем, а уже в следующем 2024 году планируется разработать и реализовать программу по стандартизации беспилотников", - сказал он в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина. Он также отметил, что для беспилотников планируется сформировать программу производства ключевых узлов и комплектующих (аналогично программе по автокомпонентам) с постепенным углублением уровня локализации с сегодняшних 10-20% до 70% к 2030 году.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312161.html
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экономика, технологии, россия, андрей белоусов, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
В Правительстве призвали к унификации выпуска беспилотников
Белоусов: необходима унифицировать производство беспилотников и их комплектующих