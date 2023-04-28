https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312284.html
Финансированию нацпроекта по развитию беспилотников дали оценку
Финансированию нацпроекта по развитию беспилотников дали оценку - РИА Новости, 28.04.2023
Финансированию нацпроекта по развитию беспилотников дали оценку
Предварительная оценка финансирования национального проекта по развитию беспилотных систем до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, сообщил первый РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:51
2023-04-28T00:51
2023-04-28T00:51
экономика
россия
андрей белоусов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Предварительная оценка финансирования национального проекта по развитию беспилотных систем до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании у президента РФ. Он отметил, что соответствующий нацпроект разрабатывается кабмином по поручению президента России. Ожидается, что нацпроект будет утвержден к 1 сентября текущего года. "Предварительная общая оценка финансирования национального проекта до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, включая государственный и гражданский заказ, меры поддержки производителей, оснащение аэропортов и сетей связи, создание научно-производственных центров. В том числе - на период с 2024 по 2026 годы порядка 240 миллиардов рублей", - сказал Белоусов. Он подчеркнул, что это неокончательные цифры. "Они, мы надеемся, будут скорректированы в сторону уменьшения. Они сейчас сформированы на основе оценки потребностей производителей и должны еще пройти отработку. Планируем совместно с Минфином завершить эту работу до 1 июля текущего года, чтобы вписаться в бюджетный процесс", - добавил первый вице-премьер.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312161.html
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экономика, россия, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Финансированию нацпроекта по развитию беспилотников дали оценку
Белоусов: нацпроект по развитию беспилотников затребует 660 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Предварительная оценка финансирования национального проекта по развитию беспилотных систем до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании у президента РФ.
Он отметил, что соответствующий нацпроект разрабатывается кабмином по поручению президента России. Ожидается, что нацпроект будет утвержден к 1 сентября текущего года.
Белоусов указал на планируемые объемы производства беспилотников
"Предварительная общая оценка финансирования национального проекта до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, включая государственный и гражданский заказ, меры поддержки производителей, оснащение аэропортов и сетей связи, создание научно-производственных центров. В том числе - на период с 2024 по 2026 годы порядка 240 миллиардов рублей", - сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что это неокончательные цифры.
"Они, мы надеемся, будут скорректированы в сторону уменьшения. Они сейчас сформированы на основе оценки потребностей производителей и должны еще пройти отработку. Планируем совместно с Минфином завершить эту работу до 1 июля текущего года, чтобы вписаться в бюджетный процесс", - добавил первый вице-премьер.
Белоусов назвал объемы госзаказа на беспилотники