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Финансированию нацпроекта по развитию беспилотников дали оценку - РИА Новости, 28.04.2023
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00:51 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312284.html
Финансированию нацпроекта по развитию беспилотников дали оценку
Финансированию нацпроекта по развитию беспилотников дали оценку - РИА Новости, 28.04.2023
Финансированию нацпроекта по развитию беспилотников дали оценку
Предварительная оценка финансирования национального проекта по развитию беспилотных систем до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, сообщил первый РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:51
2023-04-28T00:51
экономика
россия
андрей белоусов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Предварительная оценка финансирования национального проекта по развитию беспилотных систем до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании у президента РФ. Он отметил, что соответствующий нацпроект разрабатывается кабмином по поручению президента России. Ожидается, что нацпроект будет утвержден к 1 сентября текущего года. "Предварительная общая оценка финансирования национального проекта до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, включая государственный и гражданский заказ, меры поддержки производителей, оснащение аэропортов и сетей связи, создание научно-производственных центров. В том числе - на период с 2024 по 2026 годы порядка 240 миллиардов рублей", - сказал Белоусов. Он подчеркнул, что это неокончательные цифры. "Они, мы надеемся, будут скорректированы в сторону уменьшения. Они сейчас сформированы на основе оценки потребностей производителей и должны еще пройти отработку. Планируем совместно с Минфином завершить эту работу до 1 июля текущего года, чтобы вписаться в бюджетный процесс", - добавил первый вице-премьер.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868312161.html
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экономика, россия, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Финансированию нацпроекта по развитию беспилотников дали оценку

Белоусов: нацпроект по развитию беспилотников затребует 660 миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Предварительная оценка финансирования национального проекта по развитию беспилотных систем до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании у президента РФ.
Он отметил, что соответствующий нацпроект разрабатывается кабмином по поручению президента России. Ожидается, что нацпроект будет утвержден к 1 сентября текущего года.
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Белоусов указал на планируемые объемы производства беспилотников
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"Предварительная общая оценка финансирования национального проекта до 2030 года составляет порядка 660 миллиардов рублей, включая государственный и гражданский заказ, меры поддержки производителей, оснащение аэропортов и сетей связи, создание научно-производственных центров. В том числе - на период с 2024 по 2026 годы порядка 240 миллиардов рублей", - сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что это неокончательные цифры.
"Они, мы надеемся, будут скорректированы в сторону уменьшения. Они сейчас сформированы на основе оценки потребностей производителей и должны еще пройти отработку. Планируем совместно с Минфином завершить эту работу до 1 июля текущего года, чтобы вписаться в бюджетный процесс", - добавил первый вице-премьер.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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