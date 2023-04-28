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Путин высказался об эффективности нацпроекта по развитию беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023
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00:13 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310191.html
Путин высказался об эффективности нацпроекта по развитию беспилотников
Путин высказался об эффективности нацпроекта по развитию беспилотников - РИА Новости, 28.04.2023
Путин высказался об эффективности нацпроекта по развитию беспилотников
Президент России Владимир Путин заявил, что национальный проект по развитию беспилотных систем должен использовать весь потенциал перспективной индустрии для... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:13
2023-04-28T00:13
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что национальный проект по развитию беспилотных систем должен использовать весь потенциал перспективной индустрии для повышения роста экономики и качества уровня жизни населения. Ранее глава РФ в индустриальном парке "Руднёво" провел встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем. "Сегодня детально остановимся на прозвучавших инициативах бизнеса… и эти предложения наряду с конкретными решениями, которые бизнес формулирует, должны найти свое отражение в национальном проекте по развитию беспилотной авиации, беспилотных авиационных систем. В конце прошлого было поручение правительству разработать и получить такой проект как можно быстрее. Задача нового национального проекта - использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, для роста эффективности отечественной экономики, для повышения качества жизни людей. И подчеркну, в самых разных областях авиабеспилотники должны открывать принципиально иные недоступные на прежнем технологическом уровне возможности", - сказал Путин во время совещания в режиме видео-конференц-связи по вопросам развития беспилотной авиации.
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин высказался об эффективности нацпроекта по развитию беспилотников

Путин: нацпроект по развитию беспилотников должен использовать весь потенциал

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что национальный проект по развитию беспилотных систем должен использовать весь потенциал перспективной индустрии для повышения роста экономики и качества уровня жизни населения.
Ранее глава РФ в индустриальном парке "Руднёво" провел встречу с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
"Сегодня детально остановимся на прозвучавших инициативах бизнеса… и эти предложения наряду с конкретными решениями, которые бизнес формулирует, должны найти свое отражение в национальном проекте по развитию беспилотной авиации, беспилотных авиационных систем. В конце прошлого было поручение правительству разработать и получить такой проект как можно быстрее. Задача нового национального проекта - использовать весь технологический потенциал перспективной индустрии для укрепления безопасности страны, для роста эффективности отечественной экономики, для повышения качества жизни людей. И подчеркну, в самых разных областях авиабеспилотники должны открывать принципиально иные недоступные на прежнем технологическом уровне возможности", - сказал Путин во время совещания в режиме видео-конференц-связи по вопросам развития беспилотной авиации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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