https://ria.ru/20230428/belorussiya-1868472186.html
Лукашенко считает, что ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию
Лукашенко считает, что ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию - РИА Новости, 28.04.2023
Лукашенко считает, что ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что ни украинцы, ни поляки не собираются нападать на страну. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:31
2023-04-28T14:31
2023-04-28T14:36
в мире
польша
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что ни украинцы, ни поляки не собираются нападать на страну. "Успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно побольше", - сказал Лукашенко во время встречи с жителями Гомельской области. Его цитирует пресс-служба.Лукашенко подчеркнул, что не желает, чтобы белорусы втянулись в широкомасштабную бойню. "Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт", - подчеркнул президент Белоруссии."Там война, там НАТО расширяется и прочее, прочее, прочее. Нам сейчас непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы смотреть боялись в нашу сторону. В противном случае опять будем под сапогом чьим-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл прежде всего восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать. Вы лучше меня знаете, что происходит", - сказал Лукашенко.Он обратил внимание на то, что Белоруссию с удовольствием посещают граждане соседних стран, несмотря на то, что их власти забетонировали и заминировали границу. "Поляки, литовцы закрывают пропускные пункты, создают проблемы, прежде всего для своих людей, чтобы они к нам не ехали. Потому что, возвращаясь от нас, они говорят: "Вы что, с ума сошли, чего вы с белорусами мирно не живете?" То есть это уже в политику перерастает", - констатировал белорусский лидер.
https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html
https://ria.ru/20230308/pogranichnik-1856646168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Польша, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко считает, что ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию
Лукашенко выразил уверенность, что ни Польша, ни Украина не нападут на Белоруссию
МИНСК, 28 апр - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
выразил уверенность, что ни украинцы, ни поляки не собираются нападать на страну.
"Успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно побольше", - сказал Лукашенко во время встречи с жителями Гомельской области
. Его цитирует пресс-служба.
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Лукашенко подчеркнул, что не желает, чтобы белорусы втянулись в широкомасштабную бойню. "Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт", - подчеркнул президент Белоруссии.
"Там война, там НАТО расширяется и прочее, прочее, прочее. Нам сейчас непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы смотреть боялись в нашу сторону. В противном случае опять будем под сапогом чьим-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл прежде всего восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать. Вы лучше меня знаете, что происходит", - сказал Лукашенко.
Он обратил внимание на то, что Белоруссию с удовольствием посещают граждане соседних стран, несмотря на то, что их власти забетонировали и заминировали границу. "Поляки, литовцы закрывают пропускные пункты, создают проблемы, прежде всего для своих людей, чтобы они к нам не ехали. Потому что, возвращаясь от нас, они говорят: "Вы что, с ума сошли, чего вы с белорусами мирно не живете?" То есть это уже в политику перерастает", - констатировал белорусский лидер.
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