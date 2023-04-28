Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать
Президент Белоруссии Лукашенко вновь заявил, что не хочет воевать
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет воевать.
Глава белорусского государства в пятницу совершает рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области. Пришедшие люди говорили много о важности мира и спокойной жизни для детей и внуков.
"Я воевать не хочу. Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает, ну куда денешься... Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну", - цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул главную цель – сохранение мира, приоритетность нормальной, спокойной жизни. "Всегда говорю: лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью", - отметил президент.
"Хочу подчеркнуть: мы - мирные люди и чужой земли нам не надо", - добавил белорусский лидер.