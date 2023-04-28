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Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать - РИА Новости, 28.04.2023
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13:22 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/belorussiya-1868439584.html
Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать
Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать - РИА Новости, 28.04.2023
Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет воевать. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:22
2023-04-28T13:22
в мире
белоруссия
александр лукашенко
гомельская область
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МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет воевать. Глава белорусского государства в пятницу совершает рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области. Пришедшие люди говорили много о важности мира и спокойной жизни для детей и внуков. "Я воевать не хочу. Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает, ну куда денешься... Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну", - цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба. Лукашенко подчеркнул главную цель – сохранение мира, приоритетность нормальной, спокойной жизни. "Всегда говорю: лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью", - отметил президент. "Хочу подчеркнуть: мы - мирные люди и чужой земли нам не надо", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230331/voyna-1862127334.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, гомельская область
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Гомельская область
Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать

Президент Белоруссии Лукашенко вновь заявил, что не хочет воевать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет воевать.
Глава белорусского государства в пятницу совершает рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области. Пришедшие люди говорили много о важности мира и спокойной жизни для детей и внуков.
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"Я воевать не хочу. Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает, ну куда денешься... Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну", - цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул главную цель – сохранение мира, приоритетность нормальной, спокойной жизни. "Всегда говорю: лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью", - отметил президент.
"Хочу подчеркнуть: мы - мирные люди и чужой земли нам не надо", - добавил белорусский лидер.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоГомельская область
 
 
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