https://ria.ru/20230428/belorussiya-1868439584.html

Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать

Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать - РИА Новости, 28.04.2023

Лукашенко вновь заявил о нежелании воевать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет воевать. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:22

2023-04-28T13:22

2023-04-28T13:22

в мире

белоруссия

александр лукашенко

гомельская область

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МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет воевать. Глава белорусского государства в пятницу совершает рабочую поездку в Ветковский район Гомельской области. Пришедшие люди говорили много о важности мира и спокойной жизни для детей и внуков. "Я воевать не хочу. Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает, ну куда денешься... Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну", - цитирует слова белорусского лидера его пресс-служба. Лукашенко подчеркнул главную цель – сохранение мира, приоритетность нормальной, спокойной жизни. "Всегда говорю: лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью", - отметил президент. "Хочу подчеркнуть: мы - мирные люди и чужой земли нам не надо", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20230331/voyna-1862127334.html

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, гомельская область