https://ria.ru/20230428/banki-1868558991.html

Набиуллина выступила против внешнего управления в банковском секторе

Набиуллина выступила против внешнего управления в банковском секторе - РИА Новости, 28.04.2023

Набиуллина выступила против внешнего управления в банковском секторе

Передача во внешнее управление западных активов в банковском секторе РФ нецелесообразна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:32

2023-04-28T17:32

2023-04-28T17:33

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

владимир путин

банки

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Передача во внешнее управление западных активов в банковском секторе РФ нецелесообразна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. Пока в него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". При этом Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешнее управление согласно новому указу.

https://ria.ru/20230427/kompanii-1868130536.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), владимир путин, банки