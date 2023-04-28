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Набиуллина выступила против внешнего управления в банковском секторе - РИА Новости, 28.04.2023
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17:32 28.04.2023 (обновлено: 17:33 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/banki-1868558991.html
Набиуллина выступила против внешнего управления в банковском секторе
Набиуллина выступила против внешнего управления в банковском секторе - РИА Новости, 28.04.2023
Набиуллина выступила против внешнего управления в банковском секторе
Передача во внешнее управление западных активов в банковском секторе РФ нецелесообразна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:32
2023-04-28T17:33
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
владимир путин
банки
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Передача во внешнее управление западных активов в банковском секторе РФ нецелесообразна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. Пока в него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". При этом Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешнее управление согласно новому указу.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), владимир путин, банки
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Владимир Путин, Банки
Набиуллина выступила против внешнего управления в банковском секторе

Набиуллина раскритиковала передачу под внешнее управление активов Запада в банках в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Передача во внешнее управление западных активов в банковском секторе РФ нецелесообразна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Что касается возможности передачи под управление российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования российской экономики. В банковском секторе мы не считаем это целесообразным", - заявила она в ходе пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества.
Пока в него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". При этом Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешнее управление согласно новому указу.
Офис банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Названы компании, чьи активы в России могут попасть под внешнее управление
27 апреля, 13:59
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Владимир ПутинБанки
 
 
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