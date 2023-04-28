Набиуллина выступила против внешнего управления в банковском секторе
Набиуллина раскритиковала передачу под внешнее управление активов Запада в банках в России
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Передача во внешнее управление западных активов в банковском секторе РФ нецелесообразна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Что касается возможности передачи под управление российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования российской экономики. В банковском секторе мы не считаем это целесообразным", - заявила она в ходе пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества.
Пока в него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". При этом Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешнее управление согласно новому указу.