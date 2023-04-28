https://ria.ru/20230428/avito-1868346991.html
"Авито" запустил новый цифровой проект для социальной помощи
"Авито" запустил новый цифровой проект для социальной помощи - РИА Новости, 28.04.2023
"Авито" запустил новый цифровой проект для социальной помощи
Сервис "Авито" открыл специальную площадку "Авито Польза" с подборкой всех социальных проектов, в которых может принять участие каждый, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:00
2023-04-28T10:00
2023-04-28T10:00
технологии
россия
авито
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Сервис "Авито" открыл специальную площадку "Авито Польза" с подборкой всех социальных проектов, в которых может принять участие каждый, сообщает пресс-служба компании.Ожидается, что "Авито" удвоит инвестиции в социальные и экологические инициативы к 2024 году. За три года общая сумма помощи превысит 100 миллионов рублей, из них почти 85 миллионов рублей составят пожертвования от пользователей и сотрудников компании.По данным пресс-службы, на новом хабе "Авито Польза" представлена информация о поддержке отряду "ЛизаАлерт", благотворительных проектах, экологическом счетчике, сборе вторсырья и волонтерской помощи. Также пользователи могут узнать о нуждах благотворительных фондов. Пользователи и команда "Авито" уже оказывают системную поддержку 11 организациям.Попасть на страницу "Авито Пользы" можно через баннер, сториз или специальную плашку на главной странице сайта (в верхнем меню и в блоке "Сервисы и услуги Авито"). На странице "О компании" и на мобильных устройствах для перехода необходимо нажать кнопку "Польза".В начале года "Авито" объявил о запуске механики "Знак Добра", и за первый месяц в компанию обратилось около 100 фондов. В настоящий момент разрабатывается регламент выбора фондов в проект, чтобы в нем могли принять участие лучшие организации, берущие на себя ответственность за содействие лицам с ограниченными возможностями здоровья, помощь пожилым, детям и людям в трудной жизненной ситуации, а также поддержку содержания животных.К благотворительным проектам и механикам по сохранению окружающей среды на "Авито" присоединились уже более семи миллионов человек."Авито" - одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня - более 150 миллионов, ежемесячная аудитория - достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.
https://ria.ru/20230421/avito-1866786101.html
https://ria.ru/20230329/avito-1861462307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, авито
Технологии, Россия, Авито
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости.
Сервис "Авито" открыл специальную площадку "Авито Польза"
с подборкой всех социальных проектов, в которых может принять участие каждый, сообщает пресс-служба компании.
Ожидается, что "Авито" удвоит инвестиции в социальные и экологические инициативы к 2024 году. За три года общая сумма помощи превысит 100 миллионов рублей, из них почти 85 миллионов рублей составят пожертвования от пользователей и сотрудников компании.
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По данным пресс-службы, на новом хабе "Авито Польза" представлена информация о поддержке отряду "ЛизаАлерт", благотворительных проектах, экологическом счетчике, сборе вторсырья и волонтерской помощи. Также пользователи могут узнать о нуждах благотворительных фондов. Пользователи и команда "Авито" уже оказывают системную поддержку 11 организациям.
Попасть на страницу "Авито Пользы" можно через баннер, сториз или специальную плашку на главной странице сайта (в верхнем меню и в блоке "Сервисы и услуги Авито"). На странице "О компании" и на мобильных устройствах для перехода необходимо нажать кнопку "Польза".
В начале года "Авито" объявил о запуске механики "Знак Добра", и за первый месяц в компанию обратилось около 100 фондов. В настоящий момент разрабатывается регламент выбора фондов в проект, чтобы в нем могли принять участие лучшие организации, берущие на себя ответственность за содействие лицам с ограниченными возможностями здоровья, помощь пожилым, детям и людям в трудной жизненной ситуации, а также поддержку содержания животных.
К благотворительным проектам и механикам по сохранению окружающей среды на "Авито" присоединились уже более семи миллионов человек.
"Авито" - одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня - более 150 миллионов, ежемесячная аудитория - достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.
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