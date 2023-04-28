https://ria.ru/20230428/aviasoobschenie-1868325291.html

Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено

Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено - РИА Новости, 28.04.2023

Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено

После двух суток задержки по метеоусловиям рейс с Сахалина на курильский остров Кунашир прибыл в пятницу в местный аэропорт, сообщили РИА Новости в аэропорту... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:50

2023-04-28T06:50

2023-04-28T06:50

кунашир (остров)

сахалин

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. После двух суток задержки по метеоусловиям рейс с Сахалина на курильский остров Кунашир прибыл в пятницу в местный аэропорт, сообщили РИА Новости в аэропорту Южно-Сахалинска. По данным табло аэропорта, отмененный в четверг вылет из Южно-Сахалинска в Курильск на острове Итуруп планируется отправить в пятницу в 19.30 (11.30 мск). Спасатели объявили на 27 апреля экстренное предупреждение на территории Кунашира и Итурупа. Синоптики прогнозировали на данных островах сильный дождь и штормовой ветер.

https://ria.ru/20230424/sakhalin-1867260103.html

кунашир (остров)

сахалин

южно-сахалинск

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кунашир (остров), сахалин, южно-сахалинск