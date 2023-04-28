https://ria.ru/20230428/aviasoobschenie-1868325291.html
Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено
Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено - РИА Новости, 28.04.2023
Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено
После двух суток задержки по метеоусловиям рейс с Сахалина на курильский остров Кунашир прибыл в пятницу в местный аэропорт, сообщили РИА Новости в аэропорту... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:50
2023-04-28T06:50
2023-04-28T06:50
кунашир (остров)
сахалин
южно-сахалинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779508209_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ad9eb90bfaf10c2edb2c028744b1c9e5.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. После двух суток задержки по метеоусловиям рейс с Сахалина на курильский остров Кунашир прибыл в пятницу в местный аэропорт, сообщили РИА Новости в аэропорту Южно-Сахалинска. По данным табло аэропорта, отмененный в четверг вылет из Южно-Сахалинска в Курильск на острове Итуруп планируется отправить в пятницу в 19.30 (11.30 мск). Спасатели объявили на 27 апреля экстренное предупреждение на территории Кунашира и Итурупа. Синоптики прогнозировали на данных островах сильный дождь и штормовой ветер.
https://ria.ru/20230424/sakhalin-1867260103.html
кунашир (остров)
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779508209_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c0fac3f15a1dace65e44584cdd9ac827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кунашир (остров), сахалин, южно-сахалинск
Кунашир (остров), Сахалин, Южно-Сахалинск
Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено
Южно-Сахалинский аэропорт: авиасообщение с курильским островом Кунашир возобновлено