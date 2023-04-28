Рейтинг@Mail.ru
Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/aviasoobschenie-1868325291.html
Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено
Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено - РИА Новости, 28.04.2023
Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено
После двух суток задержки по метеоусловиям рейс с Сахалина на курильский остров Кунашир прибыл в пятницу в местный аэропорт, сообщили РИА Новости в аэропорту... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:50
2023-04-28T06:50
кунашир (остров)
сахалин
южно-сахалинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779508209_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ad9eb90bfaf10c2edb2c028744b1c9e5.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. После двух суток задержки по метеоусловиям рейс с Сахалина на курильский остров Кунашир прибыл в пятницу в местный аэропорт, сообщили РИА Новости в аэропорту Южно-Сахалинска. По данным табло аэропорта, отмененный в четверг вылет из Южно-Сахалинска в Курильск на острове Итуруп планируется отправить в пятницу в 19.30 (11.30 мск). Спасатели объявили на 27 апреля экстренное предупреждение на территории Кунашира и Итурупа. Синоптики прогнозировали на данных островах сильный дождь и штормовой ветер.
https://ria.ru/20230424/sakhalin-1867260103.html
кунашир (остров)
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779508209_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c0fac3f15a1dace65e44584cdd9ac827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кунашир (остров), сахалин, южно-сахалинск
Кунашир (остров), Сахалин, Южно-Сахалинск
Авиасообщение Сахалина и курильского острова Кунашир возобновлено

Южно-Сахалинский аэропорт: авиасообщение с курильским островом Кунашир возобновлено

© РИА Новости / Андрей Зима | Перейти в медиабанкПриемная станция спутниковой системы "Орбита" на острове Кунашир
Приемная станция спутниковой системы Орбита на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Андрей Зима
Перейти в медиабанк
Приемная станция спутниковой системы "Орбита" на острове Кунашир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 апр – РИА Новости. После двух суток задержки по метеоусловиям рейс с Сахалина на курильский остров Кунашир прибыл в пятницу в местный аэропорт, сообщили РИА Новости в аэропорту Южно-Сахалинска.
«
"Самолет днем прибыл в аэропорт Менделеево Южно-Курильска", - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
По данным табло аэропорта, отмененный в четверг вылет из Южно-Сахалинска в Курильск на острове Итуруп планируется отправить в пятницу в 19.30 (11.30 мск).
Спасатели объявили на 27 апреля экстренное предупреждение на территории Кунашира и Итурупа. Синоптики прогнозировали на данных островах сильный дождь и штормовой ветер.
Корсаковский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
При аварии в порту на Сахалине погибли три человека
24 апреля, 08:55
 
Кунашир (остров)СахалинЮжно-Сахалинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала