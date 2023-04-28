https://ria.ru/20230428/avariya-1868521043.html
В ДТП с микроавтобусом в Пензе пострадали семь человек
В ДТП с микроавтобусом в Пензе пострадали семь человек - РИА Новости, 28.04.2023
В ДТП с микроавтобусом в Пензе пострадали семь человек
Микроавтобус после столкновения с легковым автомобилем врезался в дерево в Октябрьском районе Пензы, в результате пострадали семь человек, сообщило областное... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:33
2023-04-28T16:33
2023-04-28T16:38
происшествия
авто
октябрьский район
пенза
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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Микроавтобус после столкновения с легковым автомобилем врезался в дерево в Октябрьском районе Пензы, в результате пострадали семь человек, сообщило областное управление ГИБДД. ДТП произошло в 9.30 мск около дома 33 по проспекту Строителей. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял мужчина 1971 года рождения, и автомобиля "Ока" под управлением мужчины 1938 года рождения, после чего водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на препятствие - дерево. В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes-Benz и шесть пассажиров этого транспортного средства получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. ГИБДД по данному факту проводит проверку. На фото, опубликованных ведомством, запечатлено, что автомобиль Mercedes-Benz, попавший в ДТП, является микроавтобусом.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
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происшествия, авто, октябрьский район, пенза, гибдд мвд рф, mercedes
Происшествия, Авто, Октябрьский район, Пенза, ГИБДД МВД РФ, Mercedes
В ДТП с микроавтобусом в Пензе пострадали семь человек
В Пензе микроавтобус врезался в дерево, пострадали семь человек