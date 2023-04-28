https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868484904.html

Боец "Вагнера" рассказал о неудачном контрнаступлении Киева в Артемовске

Боец "Вагнера" рассказал о неудачном контрнаступлении Киева в Артемовске - РИА Новости, 28.04.2023

Боец "Вагнера" рассказал о неудачном контрнаступлении Киева в Артемовске

Войска Киева попытались вернуть под контроль так называемую "дорогу жизни" - участок трассы на Хромово, по которой идет снабжение войск в Артемовске, сообщил... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:16

2023-04-28T15:16

2023-04-28T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

донецкая народная республика

денис пушилин

евгений пригожин

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АРТЕМОВСК (ДНР), 28 апр - РИА Новости. Войска Киева попытались вернуть под контроль так называемую "дорогу жизни" - участок трассы на Хромово, по которой идет снабжение войск в Артемовске, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", выполняющий ряд задач на данном участке. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о взятии под огневой контроль участка трассы на Хромово, через который ведется снабжение украинских войск в Артемовске. "Противник пытается вернуть контроль над "дорогой жизни" на Хромово, по которой противник снабжает свою группировку. Пытались провести "накат" (контрнаступление – ред.) на данном участке, но безуспешно", - рассказал боец "Вагнера". Он уточнил, что данная трасса является единственной асфальтированной дорогой, по которой украинские войска могут вести снабжение своих подразделений в Артемовске. "Они могут еще по полям проезжать. Но, когда идут дожди, это достаточно затруднительно", - пояснил собеседник агентства. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин