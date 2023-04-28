https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868476415.html

Хуснуллин уверен, что Артемовск освободят в ближайшее время

Хуснуллин уверен, что Артемовск освободят в ближайшее время - РИА Новости, 28.04.2023

Хуснуллин уверен, что Артемовск освободят в ближайшее время

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший Артемовск, заявил на видеоролике в Telegram-канале, что уверен в скором освобождении города. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:48

2023-04-28T14:48

2023-04-28T15:35

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

марат хуснуллин

донбасс

донецкая народная республика

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший Артемовск, заявил на видеоролике в Telegram-канале, что уверен в скором освобождении города. Ранее в пятницу Хуснуллин сообщил о своем визите в Артемовск в рамках поездки в новые регионы России, которая состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, город разрушен, но восстановить его можно, есть соответствующий опыт. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

артемовск

россия

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск, россия, марат хуснуллин, донбасс, донецкая народная республика, общество