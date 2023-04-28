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Хуснуллин уверен, что Артемовск освободят в ближайшее время - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 28.04.2023 (обновлено: 15:35 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868476415.html
Хуснуллин уверен, что Артемовск освободят в ближайшее время
Хуснуллин уверен, что Артемовск освободят в ближайшее время - РИА Новости, 28.04.2023
Хуснуллин уверен, что Артемовск освободят в ближайшее время
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший Артемовск, заявил на видеоролике в Telegram-канале, что уверен в скором освобождении города. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:48
2023-04-28T15:35
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
марат хуснуллин
донбасс
донецкая народная республика
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший Артемовск, заявил на видеоролике в Telegram-канале, что уверен в скором освобождении города. Ранее в пятницу Хуснуллин сообщил о своем визите в Артемовск в рамках поездки в новые регионы России, которая состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, город разрушен, но восстановить его можно, есть соответствующий опыт. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
артемовск
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донбасс
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артемовск, россия, марат хуснуллин, донбасс, донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Марат Хуснуллин, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Общество
Хуснуллин уверен, что Артемовск освободят в ближайшее время

Вице-премьер Хуснуллин выразил уверенность, что в ближайшее время Артемовск освободят

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший Артемовск, заявил на видеоролике в Telegram-канале, что уверен в скором освобождении города.
«

""Город в большей части уже освобожден. Вижу, что много работы будет, но как только будет возможность, будем восстанавливать. (Боевые) действия идут очень активно, уверен, что в ближайшее время город будет освобожден. Хочу сказать большое спасибо всем нашим бойцам, которые работают в Артемовске", - сказал Хуснуллин на видеоролике, который записал в городе.

Ранее в пятницу Хуснуллин сообщил о своем визите в Артемовск в рамках поездки в новые регионы России, которая состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, город разрушен, но восстановить его можно, есть соответствующий опыт.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияМарат ХуснуллинДонбассДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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