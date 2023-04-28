Хуснуллин уверен, что Артемовск освободят в ближайшее время
Вице-премьер Хуснуллин выразил уверенность, что в ближайшее время Артемовск освободят
Вид на Артемовск. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший Артемовск, заявил на видеоролике в Telegram-канале, что уверен в скором освобождении города.
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""Город в большей части уже освобожден. Вижу, что много работы будет, но как только будет возможность, будем восстанавливать. (Боевые) действия идут очень активно, уверен, что в ближайшее время город будет освобожден. Хочу сказать большое спасибо всем нашим бойцам, которые работают в Артемовске", - сказал Хуснуллин на видеоролике, который записал в городе.
Ранее в пятницу Хуснуллин сообщил о своем визите в Артемовск в рамках поездки в новые регионы России, которая состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина. По его словам, город разрушен, но восстановить его можно, есть соответствующий опыт.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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