https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868465651.html
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска - РИА Новости, 28.04.2023
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:19
2023-04-28T14:19
2023-04-28T15:17
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906086_113:319:1467:1080_1920x0_80_0_0_7344f96859c138a527ac6879ade9aa76.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовска, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районе Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино в ДНР.Как отмечается в сообщении ведомства, в районе населенного пункта Бондарное также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Всего за сутки на Донецком направлении совершены шесть вылетов, отработаны 52 огневые задачи.
https://ria.ru/20230428/spetsoperatsiya-1868466931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906086_222:222:1365:1080_1920x0_80_0_0_e8aaba2bec5b27ab11d59f67be1a5f56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовска, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районе Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино в ДНР.
Как отмечается в сообщении ведомства, в районе населенного пункта Бондарное также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Всего за сутки на Донецком направлении совершены шесть вылетов, отработаны 52 огневые задачи.
Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ