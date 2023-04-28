https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868465651.html

Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска

Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска - РИА Новости, 28.04.2023

Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска

Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:19

2023-04-28T14:19

2023-04-28T15:17

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовска, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районе Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино в ДНР.Как отмечается в сообщении ведомства, в районе населенного пункта Бондарное также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Всего за сутки на Донецком направлении совершены шесть вылетов, отработаны 52 огневые задачи.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность