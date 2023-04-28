Рейтинг@Mail.ru
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 28.04.2023 (обновлено: 15:17 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868465651.html
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска - РИА Новости, 28.04.2023
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:19
2023-04-28T15:17
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906086_113:319:1467:1080_1920x0_80_0_0_7344f96859c138a527ac6879ade9aa76.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовска, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районе Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино в ДНР.Как отмечается в сообщении ведомства, в районе населенного пункта Бондарное также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Всего за сутки на Донецком направлении совершены шесть вылетов, отработаны 52 огневые задачи.
https://ria.ru/20230428/spetsoperatsiya-1868466931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780906086_222:222:1365:1080_1920x0_80_0_0_e8aaba2bec5b27ab11d59f67be1a5f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска

Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовска, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск поражены подразделения противника в районе Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино в ДНР.
Как отмечается в сообщении ведомства, в районе населенного пункта Бондарное также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Всего за сутки на Донецком направлении совершены шесть вылетов, отработаны 52 огневые задачи.
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 Белый лебедь - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Российская авиация ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала