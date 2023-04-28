https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868320500.html

Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину

Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину - РИА Новости, 28.04.2023

Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину

Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажке в Артемовске после того, как остававшиеся в ней жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию, РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:32

2023-04-28T04:32

2023-04-28T10:09

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажке в Артемовске после того, как остававшиеся в ней жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов."Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: "Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки. По словам Кузнецова, дочери с внучкой пришлось уехать, при этом многие жители остались в подвале пятиэтажки, после чего киевские боевики начали бить прямой наводкой по дому.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".

https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868319216.html

артемовск

киев

украина

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артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины