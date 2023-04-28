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Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину - РИА Новости, 28.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 28.04.2023 (обновлено: 10:09 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868320500.html
Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину
Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину - РИА Новости, 28.04.2023
Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину
Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажке в Артемовске после того, как остававшиеся в ней жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию, РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:32
2023-04-28T10:09
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажке в Артемовске после того, как остававшиеся в ней жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов."Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: "Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки. По словам Кузнецова, дочери с внучкой пришлось уехать, при этом многие жители остались в подвале пятиэтажки, после чего киевские боевики начали бить прямой наводкой по дому.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868319216.html
артемовск
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артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину

Житель Артемовска: ВСУ били из танка по дому после отказа жителей уехать на Украину

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные на улице Артемовска
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные на улице Артемовска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажке в Артемовске после того, как остававшиеся в ней жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов.
"Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: "Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки. По словам Кузнецова, дочери с внучкой пришлось уехать, при этом многие жители остались в подвале пятиэтажки, после чего киевские боевики начали бить прямой наводкой по дому.
«
"Как отказались выезжать на территорию Украины — подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ — с подвала в маленькие окошки видно украинские флаги", — пояснил мужчина.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".
Украинские солдаты в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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