https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868320500.html
Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину
Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину - РИА Новости, 28.04.2023
Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину
Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажке в Артемовске после того, как остававшиеся в ней жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию, РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T04:32
2023-04-28T04:32
2023-04-28T10:09
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажке в Артемовске после того, как остававшиеся в ней жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов."Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: "Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки. По словам Кузнецова, дочери с внучкой пришлось уехать, при этом многие жители остались в подвале пятиэтажки, после чего киевские боевики начали бить прямой наводкой по дому.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".
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артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину
Житель Артемовска: ВСУ били из танка по дому после отказа жителей уехать на Украину
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные стреляли из танка по пятиэтажке в Артемовске после того, как остававшиеся в ней жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов.
"Мы жили в подвале, они нагрянули вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: "Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские военные насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки. По словам Кузнецова, дочери с внучкой пришлось уехать, при этом многие жители остались в подвале пятиэтажки, после чего киевские боевики начали бить прямой наводкой по дому.
«
"Как отказались выезжать на территорию Украины
— подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ
— с подвала в маленькие окошки видно украинские флаги", — пояснил мужчина.
Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки
. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Основатель "Группы Вагнер" Евгений Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина
, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".
Жители Артемовска рассказали, как ВСУ минируют жилые дома в городе