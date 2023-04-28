https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868319216.html

Жители Артемовска рассказали, как ВСУ минируют жилые дома в городе

Жители Артемовска рассказали, как ВСУ минируют жилые дома в городе - РИА Новости, 28.04.2023

Жители Артемовска рассказали, как ВСУ минируют жилые дома в городе

Украинские войска при отступлении из Артемовска минируют многоэтажные жилые дома, выгоняя оттуда мирных граждан, рассказали РИА Новости эвакуированные из города РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T04:06

2023-04-28T04:06

2023-04-28T04:12

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска при отступлении из Артемовска минируют многоэтажные жилые дома, выгоняя оттуда мирных граждан, рассказали РИА Новости эвакуированные из города жители, мать и сын Татьяна и Олег Мальцевы. О том, что ВСУ при отходе в западные кварталы города подрывают и сжигают многоэтажные дома и капитальные строения, чтобы замедлить продвижение группы "Вагнер", РИА Новости рассказывал один из командиров российских штурмовиков в середине апреля. Тогда же в распоряжении агентства оказались видеокадры подрыва такого здания, снятые с беспилотника. Кроме того, очевидцы из числа эвакуированных мирных граждан рассказывали, как в конце марта при отступлении ВСУ намеренно закидали гранатами подвал многоэтажки, несмотря на просьбы прятавшихся там местных жителей этого не делать. Теперь это подтвердили и сами горожане. "Мы были в подвале, пришел вэсэушник, молодой парень, и сказал: "Можно я у вас пошумлю?". Мы говорим: "Что такое "пошумлю?". Он говорит: "Я буду минировать ваш дом". Мы говорим: "Как это ты будешь минировать наш дом, если нас здесь 16 человек?", а он говорит: "У меня товарищи под плитами погибли, 20 человек"… Я тогда ему говорю: "Я сейчас на каждом кирпиче напишу, что дом заминировали ВСУ", — рассказала Татьяна Мальцева. Ее сын Олег пояснил, что украинские военные сказали, что выбрали этот дом для минирования, ожидая, что туда войдут российские бойцы, поскольку из этого здания видна трасса Харьков — Ростов-на-Дону. Несмотря на протесты жителей, рассказывают эвакуированные, солдаты ВСУ все равно заминировали этот дом."Я буду минировать ваш дом… приказ командира я должен исполнить", — привела слова украинского военного Мальцева.Артемовск расположен в ДНР к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Пригожин 21 апреля заявил, что украинские войска в городе находятся в оперативном окружении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую ВСУ могли использовать для подвоза амуниции и резервов. Он уточнил, что у "противника все равно есть возможность полями и даже под обстрелами перемещаться".

https://ria.ru/20230427/artemovsk-1868141523.html

артемовск

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артемовск, вооруженные силы украины