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Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 28.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:36 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/arka-1868421035.html
Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы
Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 28.04.2023
Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:36
2023-04-28T12:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
кутузовский проспект
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что очистку сооружения проведут по определенной технологии: вначале памятник промоют водой, после чего нанесут на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности до конца апреля коммунальные службы промоют порядка 2 тысяч инженерных сооружений и более 1,1 тысячи памятников.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Кутузовский проспект, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПромывание Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
Промывание Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Промывание Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В рамках месячника по благоустройству проводим масштабные работы по промывке инженерных сооружений, улиц и общественных пространств, фасадов зданий и памятников. В ночь с пятницы на субботу проведем промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что очистку сооружения проведут по определенной технологии: вначале памятник промоют водой, после чего нанесут на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.
«
"Особое внимание специалисты уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистят вручную мягкими кистями. Работы займут около шести часов, их выполнит бригада из восьми человек, задействуют автовышку и поливомоечную машину. На промывку монумента потребуется примерно 15 кубометров воды и пять литров нейтрального моющего средства", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности до конца апреля коммунальные службы промоют порядка 2 тысяч инженерных сооружений и более 1,1 тысячи памятников.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКутузовский проспектМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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