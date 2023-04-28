https://ria.ru/20230428/arka-1868421035.html

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 28.04.2023

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в Москве промоют после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:36

2023-04-28T12:36

2023-04-28T12:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

кутузовский проспект

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что очистку сооружения проведут по определенной технологии: вначале памятник промоют водой, после чего нанесут на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в общей сложности до конца апреля коммунальные службы промоют порядка 2 тысяч инженерных сооружений и более 1,1 тысячи памятников.

https://ria.ru/20230421/moskva-1866910579.html

кутузовский проспект

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кутузовский проспект, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы