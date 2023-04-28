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Более 1,5 млн школьников примут участие в акции "Сад памяти" в 2023 году

Более 1,5 млн школьников примут участие в акции "Сад памяти" в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023

Более 1,5 млн школьников примут участие в акции "Сад памяти" в 2023 году

Более 1,5 миллионов школьников примут участие в акции "Сад памяти" в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T21:27

2023-04-28T21:27

2023-04-28T21:31

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 1,5 миллионов школьников примут участие в акции "Сад памяти" в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. "В России проходит международная акция "Сад памяти", в рамках которой в память о погибших во время Великой Отечественной войны воинах высаживается 27 миллионов деревьев. Акция проводится при поддержке Минпросвещения России. В Год педагога и наставника в ней примет участие более 1,5 миллионов школьников", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что в 49 субъектах России, в том числе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, прошли мероприятия по высадке деревьев, в настоящий момент всеми участниками акции, в том числе детскими коллективами, высажено около 9 миллионов деревьев и кустарников. "Акция "Сад памяти" нашла отклик в сердцах российских школьников, студентов, педагогов, родителей. С каждым годом увеличивается число ее участников и расширяется география. Если в 2020 году в акции участвовало 300 тысяч человек, то в 2021 году – уже 2 миллиона человек, а в 2022 году акция объединила уже 3 миллиона человек. В этом году к акции присоединились Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области", – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Кроме того, завершился отбор посланников акции "Сад памяти", в котором приняли участие лидеры школьного самоуправления, победители и призеры региональных и всероссийских этапов всероссийской олимпиады школьников по биологии, экологии и истории, активисты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", всего подано 123 заявки из 36 субъектов России, в том числе из Донецкой Народной Республики и Херсонской области, отметили в Минпросвещения. "В этом году для участия в акции формируются команды образовательных организаций, которые состоят из групп "Наследники Победы" (обучающиеся с 1-го по 11-й класс, группа воспитанников, детское объединение, клуб, кружок), "Военное подкрепление" (педагоги, курирующие мероприятия акции), "Фронтовые корреспонденты" (учащиеся, освещающие мероприятия акции в социальных сетях), "Труженики тыла" (родительское сообщество)", - подчеркнули в министерстве. В Минпросвещения напомнили, что в рамках акции можно также проводить обновление "Сада памяти", посаженного ранее, и ухаживать за ним, создавать композиции из цветущих растений (клумба, рабатка, рокарий), проводить экскурсии для родителей и выпускников образовательных организаций по "Саду памяти", кроме того, участники акции создают ботанические уголки имени героев Великой Отечественной войны в школьном дворе.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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