https://ria.ru/20230428/aktsiya-1868429351.html

Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников

Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников - РИА Новости, 28.04.2023

Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село - 2023" познавательными занятиями для школьников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:56

2023-04-28T12:56

2023-04-28T12:56

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село - 2023" познавательными занятиями для школьников, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе стартовал очередной сезон Всероссийской акции "Добро в село". Свыше 50 студентов-медиков в течение нескольких месяцев будут помогать старшим коллегам вести прием пациентов, проводить субботники на территории фельдшерско-акушерских пунктов. По поручению губернатора Сергея Цивилева акцию расширят: учеников сельских школ волонтеры обучат основам доврачебной помощи и расскажут, как вести себя, чтобы избежать травм", - говорится в сообщении. "Для будущих медиков Всероссийская акция "Добро в село" - это прекрасная возможность на деле освоить профессию и в дальнейшем определиться с выбором узкой специальности, увидеть, как мы оснащаем ФАПы и врачебные амбулатории. У нас большие надежды на этих молодых специалистов, их ждут в селах. Уверен, что они смогут не только набраться опыта, но и помогут в воспитании здорового и грамотного подрастающего поколения Кузбасса", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в акции примут участие студенты Кузбасского медицинского колледжа из Кемерова, филиалов в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке и Прокопьевске, а также студенты Кемеровского медицинского университета. Отмечается, что визиты студентов-медиков на сельские территории делятся на два блока. Медицинский включает в себя помощь врачам и фельдшерам при приеме пациентов, проведении санитарно-просветительских бесед, на выездах в детские сады и школы. Немедицинский - помощь по благоустройству территорий, прилегающих к ФАПам, и мелкий ремонт. Задачи перед волонтерами будут ставить фельдшеры на местах. Выезды продлятся до 5 октября. Запланировано 25 поездок в рамках медицинского блока и 32 - по немедицинскому. Кузбасский медицинский колледж выделил для акции передвижной учебно-симуляционный комплекс "Пуск". На нем с помощью специального тренажера отрабатываются навыки сердечно-легочной реанимации. Кроме того, на выездных занятиях студенты научат школьников накладывать повязки, расскажут, как остановить разные виды кровотечений, обучат приему Геймлиха - оказанию помощи в случае, если в верхние дыхательные пути человека попало инородное тело. В прошлом году в рамках акции "Добро в село" приняли участие более 50 волонтеров-медиков, они провели около 50 выездов.

https://ria.ru/20230228/zdravookhranenie-1854764323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, кемерово, сергей цивилев