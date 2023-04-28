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Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников - РИА Новости, 28.04.2023
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12:56 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/aktsiya-1868429351.html
Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников
Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников - РИА Новости, 28.04.2023
Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село - 2023" познавательными занятиями для школьников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:56
2023-04-28T12:56
кемеровская область
кемерово
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село - 2023" познавательными занятиями для школьников, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе стартовал очередной сезон Всероссийской акции "Добро в село". Свыше 50 студентов-медиков в течение нескольких месяцев будут помогать старшим коллегам вести прием пациентов, проводить субботники на территории фельдшерско-акушерских пунктов. По поручению губернатора Сергея Цивилева акцию расширят: учеников сельских школ волонтеры обучат основам доврачебной помощи и расскажут, как вести себя, чтобы избежать травм", - говорится в сообщении. "Для будущих медиков Всероссийская акция "Добро в село" - это прекрасная возможность на деле освоить профессию и в дальнейшем определиться с выбором узкой специальности, увидеть, как мы оснащаем ФАПы и врачебные амбулатории. У нас большие надежды на этих молодых специалистов, их ждут в селах. Уверен, что они смогут не только набраться опыта, но и помогут в воспитании здорового и грамотного подрастающего поколения Кузбасса", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в акции примут участие студенты Кузбасского медицинского колледжа из Кемерова, филиалов в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке и Прокопьевске, а также студенты Кемеровского медицинского университета. Отмечается, что визиты студентов-медиков на сельские территории делятся на два блока. Медицинский включает в себя помощь врачам и фельдшерам при приеме пациентов, проведении санитарно-просветительских бесед, на выездах в детские сады и школы. Немедицинский - помощь по благоустройству территорий, прилегающих к ФАПам, и мелкий ремонт. Задачи перед волонтерами будут ставить фельдшеры на местах. Выезды продлятся до 5 октября. Запланировано 25 поездок в рамках медицинского блока и 32 - по немедицинскому. Кузбасский медицинский колледж выделил для акции передвижной учебно-симуляционный комплекс "Пуск". На нем с помощью специального тренажера отрабатываются навыки сердечно-легочной реанимации. Кроме того, на выездных занятиях студенты научат школьников накладывать повязки, расскажут, как остановить разные виды кровотечений, обучат приему Геймлиха - оказанию помощи в случае, если в верхние дыхательные пути человека попало инородное тело. В прошлом году в рамках акции "Добро в село" приняли участие более 50 волонтеров-медиков, они провели около 50 выездов.
https://ria.ru/20230228/zdravookhranenie-1854764323.html
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кемеровская область, кемерово, сергей цивилев
Кемеровская область, Кемерово, Сергей Цивилев

Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село" занятиями для школьников

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаСтуденты-медики в рамках акции "Добро в село - 2023" помогают пациенту в поликлинике
Студенты-медики в рамках акции Добро в село - 2023 помогают пациенту в поликлинике - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Студенты-медики в рамках акции "Добро в село - 2023" помогают пациенту в поликлинике. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село - 2023" познавательными занятиями для школьников, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кузбассе стартовал очередной сезон Всероссийской акции "Добро в село". Свыше 50 студентов-медиков в течение нескольких месяцев будут помогать старшим коллегам вести прием пациентов, проводить субботники на территории фельдшерско-акушерских пунктов. По поручению губернатора Сергея Цивилева акцию расширят: учеников сельских школ волонтеры обучат основам доврачебной помощи и расскажут, как вести себя, чтобы избежать травм", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село - 2023" познавательными занятиями для школьников
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил расширить акцию Добро в село - 2023 познавательными занятиями для школьников - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил расширить акцию "Добро в село - 2023" познавательными занятиями для школьников
"Для будущих медиков Всероссийская акция "Добро в село" - это прекрасная возможность на деле освоить профессию и в дальнейшем определиться с выбором узкой специальности, увидеть, как мы оснащаем ФАПы и врачебные амбулатории. У нас большие надежды на этих молодых специалистов, их ждут в селах. Уверен, что они смогут не только набраться опыта, но и помогут в воспитании здорового и грамотного подрастающего поколения Кузбасса", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что в акции примут участие студенты Кузбасского медицинского колледжа из Кемерова, филиалов в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке и Прокопьевске, а также студенты Кемеровского медицинского университета.
Отмечается, что визиты студентов-медиков на сельские территории делятся на два блока. Медицинский включает в себя помощь врачам и фельдшерам при приеме пациентов, проведении санитарно-просветительских бесед, на выездах в детские сады и школы. Немедицинский - помощь по благоустройству территорий, прилегающих к ФАПам, и мелкий ремонт. Задачи перед волонтерами будут ставить фельдшеры на местах. Выезды продлятся до 5 октября. Запланировано 25 поездок в рамках медицинского блока и 32 - по немедицинскому.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Кузбасский медицинский колледж выделил для акции передвижной учебно-симуляционный комплекс "Пуск". На нем с помощью специального тренажера отрабатываются навыки сердечно-легочной реанимации. Кроме того, на выездных занятиях студенты научат школьников накладывать повязки, расскажут, как остановить разные виды кровотечений, обучат приему Геймлиха - оказанию помощи в случае, если в верхние дыхательные пути человека попало инородное тело.
В прошлом году в рамках акции "Добро в село" приняли участие более 50 волонтеров-медиков, они провели около 50 выездов.
 
Кемеровская областьКемеровоСергей Цивилев
 
 
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